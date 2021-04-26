Нас волнует не место проведения, а содержание, – Зеленский о встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский хочет получить двустороннюю встречу с главой Кремля Владимиром Путиным. Однако о переговорах с боевиками, как это ранее предлагал Путин, не может и речи быть.
Источник:Financial Times
Об этом украинский гарант сообщил в интервью.
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Зеленский подчеркнул, что "нас не волнует место проведения, главное это содержание".
Первым встретиться на Донбассе предложил Зеленский
Еще 20 апреля Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. В Кремле на обращение украинского президента отреагировали не сразу. Об этом Птуин не обмолвился ни словом во время своего послания к Федеральному собранию.
Лишь, 22 апреля Путин ответил, что о Донбассе стоит говорить сначала с боевиками. Если же Зеленский хочет провести встречу о развитии двусторонних отношений между Киевом и Москвой, то ему, мол, стоит приехать в столицу России.
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