Президент Украины Владимир Зеленский хочет получить двустороннюю встречу с главой Кремля Владимиром Путиным. Однако о переговорах с боевиками, как это ранее предлагал Путин, не может и речи быть.

Об этом украинский гарант сообщил в интервью.

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Зеленский подчеркнул, что "нас не волнует место проведения, главное это содержание".

Первым встретиться на Донбассе предложил Зеленский

Еще 20 апреля Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. В Кремле на обращение украинского президента отреагировали не сразу. Об этом Птуин не обмолвился ни словом во время своего послания к Федеральному собранию.

Лишь, 22 апреля Путин ответил, что о Донбассе стоит говорить сначала с боевиками. Если же Зеленский хочет провести встречу о развитии двусторонних отношений между Киевом и Москвой, то ему, мол, стоит приехать в столицу России.

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