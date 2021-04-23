Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина по вопросам двусторонних отношений может пройти только в нейтральной стране. Украинский лидер не поедет в страну-агрессор договариваться с ее главой.

Варианты стран, в которых могли бы встретиться президенты Украины и России, назвал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

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Кравчук о возможной встрече Зеленского и Путина

Если у Путина возникает идея переговоров глобального масштаба относительно отношений России и Украины, то это может быть только нейтральная страна. Ну, скажем, Финляндия или Швейцария, но ни в коем случае не Россия,

– заявил Кравчук.

Приглашение Зеленскому приехать в Москву он оценивает как желание Путина, "чтобы ему кланялись и просили прекратить войну".

В то же время Кравчук подчеркнул, что украинский президент предлагал встретиться где-то на Донбассе, то есть это могли быть оккупированные Донецк или Луганск.

Встреча глав Украины и России: основное