Только в нейтральной стране, – Кравчук о встрече Зеленского и Путина
Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина по вопросам двусторонних отношений может пройти только в нейтральной стране. Украинский лидер не поедет в страну-агрессор договариваться с ее главой.
Источник:4 канал
Варианты стран, в которых могли бы встретиться президенты Украины и России, назвал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
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Кравчук о возможной встрече Зеленского и Путина
Если у Путина возникает идея переговоров глобального масштаба относительно отношений России и Украины, то это может быть только нейтральная страна. Ну, скажем, Финляндия или Швейцария, но ни в коем случае не Россия,
– заявил Кравчук.
Приглашение Зеленскому приехать в Москву он оценивает как желание Путина, "чтобы ему кланялись и просили прекратить войну".
В то же время Кравчук подчеркнул, что украинский президент предлагал встретиться где-то на Донбассе, то есть это могли быть оккупированные Донецк или Луганск.
Встреча глав Украины и России: основное
- Ранее Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе "в любой точке, где идет война", чтобы разблокировать мирное урегулирование.
- В ответ глава Кремля заявил, что готов принять президента Украины в Москве. Однако вопрос Донбасса Путин не хочет обсуждать. Относительно этого он порекомендовал Зеленскому обращаться к боевикам.
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