Тільки у нейтральній країні, – Кравчук про зустріч Зеленського та Путіна
Зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна з питань двосторонніх відносин може пройти тільки в нейтральній країні. Український лідер не поїде до країни-агресора домовлятися з її главою.
Джерело:4 канал
Варіанти країн, в яких могли б зустрітися президенти України та Росії, назвав голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.
Читайте також Путін не обговорюватиме Крим на можливій зустрічі із Зеленським: такої теми для Кремля нема
Кравчук про можливу зустріч Зеленського та Путіна
Якщо у Путіна виникає ідея переговорів глобального масштабу щодо відносин Росії та України, то це може бути тільки нейтральна країна. Ну, скажімо, Фінляндія або Швейцарія, але в жодному випадку не Росія,
– заявив Кравчук.
Запрошення Зеленському приїхати до Москви він оцінює як бажання Путіна, "аби йому кланялися і просили припинити війну".
Водночас Кравчук наголосив, що український президент пропонував зустрітися будь-де на Донбасі, тобто це могли бути окуповані Донецьк або Луганськ.
Зустріч глав України та Росії: основне
- Раніше Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі "у будь-якій точці, де йде війна", щоб розблокувати мирне врегулювання.
- У відповідь глава Кремля заявив, що готовий прийняти президента України в Москві. Однак питання Донбасу Путін не хоче обговорювати. Щодо цього він порекомендував Зеленському звертатися до бойовиків.
Поділитися новиною