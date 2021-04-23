Путин не будет обсуждать Крым на возможной встрече с Зеленским: такой темы для Кремля нет
Президент России Владимир Путин готов обсуждать на возможной встрече с главой Украины Владимиром Зеленским двусторонние отношения между странами. Однако тему оккупированного Крыма поднимать не будут, так как ее для Кремля просто не существует.
Источник:ТАСС
Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, в Москве якобы готовы к переговорам с Украиной, однако не на все темы.
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Здесь нечего обсуждать, – Песков
Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях, такой темы, как Крым, не существует. Поэтому здесь нечего обсуждать,
– заявил Песков.
Отметим, что только накануне Владимир Путин отреагировал на предложение Владимира Зеленского о встрече на Донбассе. Глава Кремля посоветовал украинскому президенту сначала встретиться с главами так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Путин ответил на предложение Зеленского
Себя Москва, по словам Путина, стороной конфликта не считает. Однако глава Кремля не обошел случай пожаловаться на притеснения в Украине русского языка, вмешательство в жизнь Русской Православной церкви и в целом на испорченные отношения между Киевом и Москвой.
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Зеленский призвал Путина встретиться на Донбассе
Зеленский обратился к Путину 20 апреля с предложением провести встречу в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Президент Украины подчеркнул, что 19 и 20 апреля во время заседаний советников лидеров стран "нормандской четверки" и подгруппы по безопасности в ТКГ прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. Зеленский призвал туда приехать на переговоры Путина.
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