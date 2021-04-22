Президент России Владимир Путин ответил на предложение Президента Украины Владимира Зеленского о встрече на Донбассе. Он заявил, что не против, впрочем сначала о переговорах нужно договариваться не с ним.

Он отметил, что сначала стоит поговорить с так называемыми "ЛНР и ДНР". Об этом он заявил в эфире одного из пропагандистских российских телеканалов.

Важно Россия отведет войска от границ с Украиной

Что Путин сказал о Донбассе

Президент государства-агрессора в обычном тоне отметил: Украина разрушает отношения с Россией, вмешивается в жизнь православной церкви, "ущемляет русский язык". Партнерских отношений нет и кризис только усугубляется, сказал Путин.

Касательно ситуации на Донбассе Путин сказал: начать договариваться нужно с "ДНР и ЛНР". Уже потом необходимо говорить с представителями третьих стран. Очевидно, Путин вновь говорит о том, что Россия не является участником конфликта.

Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда руководство Украины должно встречаться с руководителями ДНР и ЛНР. А уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия,

– сказал Путин.

Важно! Глава Минобороны России в этот же день заявил, что войска, находившиеся в Южном и Западном военных округах возвращаются на свое место дислокации. Фактически это означает, что Россия отводит свои войска от границы с Украиной.

Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе

Президент Владимир Зеленский обратился к Путину с предложением провести встречу в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Глава нашего государства отметил, что 19 и 20 апреля во время заседаний советников лидеров стран "нормандской четверки" и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждалось восстановление режима полного прекращения огня, но Россия отказалась его поддержать.

По его словам, также прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию.

А что мне понимать. Я каждый месяц там бываю. Господин Путин. Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Слава Украине!

– подытожил Владимир Зеленский.