Россия начала возвращать войска с учений в Крыму
В Минобороны России 22 апреля заявили, что начинают возвращать свои войска на места их постоянной дислокации. Уже на следующий день военные действительно начали разъезжаться из оккупированного Крыма.
Источник:Интерфакс
О завершении "учений", как это называют в России, сообщил 22 апреля председатель минобороны государства-агрессора Сергей Шойгу. Он охарактеризовал это также как "внезапная проверка".
Напомним Россия отведет войска от границ с Украиной
Войска, которые пригнали в Крым, отгоняют
Военные, которых якобы из-за неожиданной и срочной проверки, перебросили в Крым, возвращаются домой. К местам постоянного дислокации в частности поехали войска Южного округа и Воздушно-десантных войск. 23 апреля они начали отправлять из Крыма свою технику.
...военные подразделения и соединения делают марши на железнодорожные станции загрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации,
– сказали в Минобороны.
Военные покидают Крым
На десантные корабли подразделений морской пехоты погрузили технику и вооружение Каспийской флотилии и Черноморского флота. Пехотинцы будут покидать Крым и морем, и железной дорогой.
Силы ВДВ также начали отход из Крыма – они вернутся в Россию самолетами военно-транспортной авиации и железной дорогой.
Крым также покидают войска химзащиты Южного военного округа, в железнодорожном транспорте уже погрузили технику и вооружение бригады управления общевойскового объединения южного военного округа.
Россия отводит войска от границы с Украиной: главное
- В течение последнего месяца у границ с Украиной наблюдалось значительное наращивание российского войска.
- В Пентагоне даже отметили, что концентрация войск на украинской границе выше, чем была в 2014 году.
- В России это называли "учениями" и "собственной необходимостью перемещения". Всего в апреле россияне хотели провести более 4 тысяч военных учений.
- Между тем международные партнеры и военные аналитики предполагали, что новое нападение на Украину вполне вероятно.
- Впрочем, уже 22 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что войска покидают южный и западных округ и возвращаются к местам постоянной дислокации.
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