В Минобороны России 22 апреля заявили, что начинают возвращать свои войска на места их постоянной дислокации. Уже на следующий день военные действительно начали разъезжаться из оккупированного Крыма.

О завершении "учений", как это называют в России, сообщил 22 апреля председатель минобороны государства-агрессора Сергей Шойгу. Он охарактеризовал это также как "внезапная проверка".

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Войска, которые пригнали в Крым, отгоняют

Военные, которых якобы из-за неожиданной и срочной проверки, перебросили в Крым, возвращаются домой. К местам постоянного дислокации в частности поехали войска Южного округа и Воздушно-десантных войск. 23 апреля они начали отправлять из Крыма свою технику.

...военные подразделения и соединения делают марши на железнодорожные станции загрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации,

– сказали в Минобороны.

Военные покидают Крым

На десантные корабли подразделений морской пехоты погрузили технику и вооружение Каспийской флотилии и Черноморского флота. Пехотинцы будут покидать Крым и морем, и железной дорогой.

Силы ВДВ также начали отход из Крыма – они вернутся в Россию самолетами военно-транспортной авиации и железной дорогой.

Крым также покидают войска химзащиты Южного военного округа, в железнодорожном транспорте уже погрузили технику и вооружение бригады управления общевойскового объединения южного военного округа.

Важно! Хотя Россия и заявила об отводе своих войск, расследователи обнаружили: техника 41 армии еще минимум на полгода останется на полигоне "Погоново". Это возле Воронежа, недалеко от Украины. Поэтому вероятность российского полномасштабного вторжения в Украину сохраняется.

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