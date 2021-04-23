У міноборони Росії 22 квітня заявили, що починають повертати свої війська на місця їхньої постійної дислокації. Уже наступного дня військові справді почали роз'їжджатися з окупованого Криму.

Про завершення "навчання", як це називають у Росії, повідомив 22 квітня голова міноборони держави-агресорки Сергій Шойгу. Він охарактеризував це також як "раптова перевірка".

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Війська, які пригнали в Крим, відганяють

Військові, яких нібито через несподівану і термінову перевірку, перекинули у Крим, повертаються додому. До місць постійного дислокування зокрема поїхали війська Південного округу і Повітряно-десантних військ. 23 квітня вони почали відправляти з Криму свою техніку.

… військові підрозділи і з'єднання роблять марші на залізничні станції завантаження і аеродроми, здійснюють погрузку на десантні кораблі, залізничні платформи і літаки військово-транспортної авіації,

– сказали в міноборони.

Які військові залишають Крим

На десантні кораблі підрозділів морської піхоти погрузили техніку і озброєння Каспійської флотилії і Чорноморського флоту. Піхотинці залишатимуть Крим і морем, і залізницею.

Сили ВДВ також почали відхід з Криму – вони повернуться в Росію літаками військово-транспортної авіації та залізницею.

Крим також залишають війська хімзахисту Південного військового округу, в залізничний транспорт вже погрузили техніку й озброєння бригади управління загальновійськового об'єднання південного військового округу.

Важливо! Хоч Росія і заявила про відвід свого війська, розслідувачі виявили: техніка 41 армії ще щонайменше на пів року залишиться на полігоні "Погоново". Це біля Воронежа, неподалік України. Відтак імовірність російського повномасштабного вторгнення в Україну зберігається.

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