ОПУ не будет приглашать Путина в Киев, – Ермак
Андрей Ермак объяснил, почему президент Владимир Зеленский предложил главе Кремля Владимиру Путину встретиться на Донбассе. По его словам, это свидетельствует о том, что Украина готова к продолжению переговоров.
Источник:Liga.net
Почему именно на Донбассе
Такому предложению Зеленского предшествовало заявление советника Путина Дмитрия Козака. Об этом руководитель Офиса Президента заявил в интервью.
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Козак предложил политическим советникам провести встречу на линии соприкосновения.
Я ему сразу сказал, что у меня с этим точно нет проблем и я часто там бываю. Докладывая президенту о видеоконференции, я рассказал и об этом моменте переговоров,
– рассказал Ермак.
После того Зеленский обратился к Путину с таким же предложением.
По словам руководителя ОПУ, важно провести встречу там, где украинские военные ежедневно защищают свою Родину и рискуют жизнью.
Он добавил, что в последнее время подавляющее количество убитых украинцев – это жертвы снайперов. По данным ОПУ, эти снайперы имеют российское происхождение.
Кстати, Ермак отметил, что Украина не будет приглашать Путина в Киев: "Я считаю это некорректным".
Детали предложения Зеленского
- Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе "в любой точке, где идет война", чтобы разблокировать мирное урегулирование.
- В ответ президент России заявил, что готов принять украинского лидера в Москве. Однако вопрос Донбасса обсуждать не будет. Для этого он посоветовал Зеленскому обращаться к боевикам.
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