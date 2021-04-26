Андрей Ермак объяснил, почему президент Владимир Зеленский предложил главе Кремля Владимиру Путину встретиться на Донбассе. По его словам, это свидетельствует о том, что Украина готова к продолжению переговоров.

Почему именно на Донбассе

Такому предложению Зеленского предшествовало заявление советника Путина Дмитрия Козака. Об этом руководитель Офиса Президента заявил в интервью.

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Козак предложил политическим советникам провести встречу на линии соприкосновения.

Я ему сразу сказал, что у меня с этим точно нет проблем и я часто там бываю. Докладывая президенту о видеоконференции, я рассказал и об этом моменте переговоров,

– рассказал Ермак.

После того Зеленский обратился к Путину с таким же предложением.

По словам руководителя ОПУ, важно провести встречу там, где украинские военные ежедневно защищают свою Родину и рискуют жизнью.

Он добавил, что в последнее время подавляющее количество убитых украинцев – это жертвы снайперов. По данным ОПУ, эти снайперы имеют российское происхождение.

Кстати, Ермак отметил, что Украина не будет приглашать Путина в Киев: "Я считаю это некорректным".

Детали предложения Зеленского