Все йде до того, що зустріч відбудеться, – Зеленський доручив організувати переговори з Путіним
Президент Володимир Зеленський доручив голові Офісу Президента Андрію Єрмаку зайнятись організацією зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним. Єрмак має зв'язатись з адміністрацією Путіна, аби узгодити місце та час.
Джерело:24 канал
Про це український президент повідомив під час поїздки на Чорнобильську АЕС. Зеленський нагадав, що він пропонував зустріч на Донбасі. Натомість Путін кликав його на переговори у Москву.
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Єрмак має зв'язатись за адміністрацією Путіна
Я дав завдання керівнику ОП, щоб він зв'язався з адміністрацією президента Путіна, щоб вони дійшли згоди, знайшли місце або місто, де ми могли б зустрітися,
– заявив президент України.
Щодо того, чи таки вдасться організувати перемовини, то Зеленський запевнив, що "все йде до того, що зустріч таки відбудеться".
Головне не місце, а зміст, – Зеленський про зустріч з Путіним
Зазначимо, що раніше в інтерв'ю Financial Times Володимир Зеленський наголосив, що таки хоче добитись зустрічі з главою Кремля у двосторонньому форматі. Головне для нього – не місце, а зміст перемовин.
Що відомо про можливу зустріч Зеленського та Путіна:
- 20 квітня Володимир Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією зустрітись у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.
- 22 квітня Путін відповів, що спочатку, мовляв, Зеленському варто поговорити з лідерами бойовиків.
- Глава Кремля наголосив, що, якщо Зеленський хоче поговорити про відносини між Києвом та Москвою, то він його запрошує до столиці Росії.
- За словами голови української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука, зустріч можлива лише на нейтральній території.
- Голова ОП Андрій Єрмак теж запевнив, що Путіна до Києва кликати не будуть.
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