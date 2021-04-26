Президент Володимир Зеленський доручив голові Офісу Президента Андрію Єрмаку зайнятись організацією зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним. Єрмак має зв'язатись з адміністрацією Путіна, аби узгодити місце та час.

Про це український президент повідомив під час поїздки на Чорнобильську АЕС. Зеленський нагадав, що він пропонував зустріч на Донбасі. Натомість Путін кликав його на переговори у Москву.

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Єрмак має зв'язатись за адміністрацією Путіна

Я дав завдання керівнику ОП, щоб він зв'язався з адміністрацією президента Путіна, щоб вони дійшли згоди, знайшли місце або місто, де ми могли б зустрітися,

– заявив президент України.



Щодо того, чи таки вдасться організувати перемовини, то Зеленський запевнив, що "все йде до того, що зустріч таки відбудеться".

Головне не місце, а зміст, – Зеленський про зустріч з Путіним

Зазначимо, що раніше в інтерв'ю Financial Times Володимир Зеленський наголосив, що таки хоче добитись зустрічі з главою Кремля у двосторонньому форматі. Головне для нього – не місце, а зміст перемовин.

Що відомо про можливу зустріч Зеленського та Путіна: