Володимир Зеленський заявив, що формати ведення переговорів з Росією треба змінювати. Президент України пропонує, щоб до нормандського формату долучилися США, Велика Британія та Канада.

Про шляхи та способи досягнення прогресу у переговорах України та Росії щодо окупованих територій український лідер розповів в інтерв'ю виданню.

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Зеленський про мінський формат

Є два варіанти: ми можемо змінити мінський формат, скорегувати його. Або ми можемо використовувати якийсь інший формат. Швидкість має значення. Темп цього процесу важливий, тому що ми втрачаємо людей щодня,

– зазначив Зеленський.

Президент України запропонував, аби до нормандського формату приєдналися США, Велика Британія і Канада.

Він також висловив сподівання, що зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна все ж відбудеться, і це матиме хоча б невеликий позитивний результат для України.

Що відомо про формати переговорів з Росією