Олексій Резніков заявив, що під час нормандського саміту у 2019 році Володимир Зеленський просто в очі Володимиру Путіну висловив свої принципові позиції щодо Донбасу й мінського протоколу. Мовилося про окремі пункти домовленостей.

За словами віцепрем'єра – міністра з реінтеграції окупованих територій, принциповим для Президента України є порядок виконання домовленостей: спершу повернення контролю за кордоном, а тоді вибори. Також він чітко відкинув можливість змін до Конституції України.

До слова Знайшли відмовку: Кремль наполягає на виконанні домовленостей для нормандського саміту

Він Путіну в очі сказав у присутності Ангели Меркель й Еммануеля Макрона в Парижі. Партнери – по їхніх очах було видно – переживали, що Путін може встати з-за столу й вийти, але він не зробив цього,

– розповів Олексій Резніков.

Віцепрем'єр наголосив, що ці позиції були принциповими для Володимира Зеленського у 2019 році, залишаються такими й досі.

Також урядовець висловив переконання, що поки Україні не вистачає власних потужностей, щоб говорити з Росією методом "батога й пряника", доводиться шукати дипломатичні шляхи вирішення проблеми війни.

Еволюція Володимира Зеленського

Олексій Резніков також підкреслив, що на власні очі спостерігав, як змінювався Володимир Зеленський – з творчої людини, актора – і до серйозного політика.

Він зауважив, що дещо схожу еволюцію пройшов мер Києва Віталій Кличко, який став мером столиці після вдалої кар'єри спортсмена світового рівня.

Щодо Володимира Зеленського віцепрем'єр зауважив його щирість щодо бажання завершити війну, нехай і з обмеженими можливостями, які сьогодні є.

Він сказав: "Є Мінськ, який мені як спадок дістався, я з тим Мінськом спробую зупинити війну, якщо це можливо". І він робить все, що може,

– заявив Олексій Резніков.

Коротко про нормандську зустріч 2019-го: