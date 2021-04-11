Знайшли відмовку: Кремль наполягає на виконанні домовленостей для нормандського саміту
У Росії кажуть, що не проти проведення саміту у нормандському форматі. Проте У Кремлі виставили свої умови: вимагають виконання "хоча б якихось попередніх домовленостей".
Джерело:ТАСС
З такою заявою виступив прессекретар президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Він наголосив, що Москва наполягає на виконання тих положень, про які домовились на самітs у Парижі у 2019 році.
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У Кремлі кажуть, що радники напружено працюють
Наразі переговори у цьому напрямку проводять політичні радники.
Робота ведеться по лінії політрадників дуже напружена. Політрадники "четвірки" знаходяться в постійному контакті. Це дуже складний контакт, вимагає величезного терпіння усіх чотирьох сторін. Але тим не менш він ведеться,
– додав Пєсков.
Пєсков переконує, що робота радників спрямована на підготовку зустрічі лідерів "нормандської четвірки".
Про які домовленості Паризького саміту згадує Кремль:
- розведення сил на 3 ділянках,
- обмін полоненими у форматі "всіх на всіх",
- проведення виборів на Донбасі,
- імплементація "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.
У найближчій зустрічі візьмуть участь лідери 3 країн
Зазначимо, що переговори у нормандському форматі можуть відбутись вже найближчим часом. Проте візьмуть участь у них лідери 3 країн – Німеччини, Франції та України. Про це повідомив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.
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