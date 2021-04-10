Переговори у нормандському форматі за участі 3 країн можуть відбутися вже найближчим часом. Участь у них візьмуть Україна Франція і Німеччина.

Речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що ця зустріч є "питанням тижня".

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Буде Н-3 – тобто, Франція, Німеччина та Україна. Найближчим часом, це питання тижня,

– наголосив Арестович.

Що кажуть в Офісі Президента

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак раніше також заявляв, що переговори Німеччини, Франції та України можуть відбутися "дуже скоро".

"Думаю, що відеоконференція або перемовини трьох країн – Німеччини, Франції та України – відбудуться дуже скоро," – наголосив Єрмак.

Що ще про це кажуть в Україні