Кремль відмовився від переговорів лідерів "нормандської четвірки", – Офіс Президента
Одразу після загострення на Донбасі Україна просила провести перемовини лідерів "нормандської четвірки". Однак Росія від такої пропозиції відмовилася.
Джерело:Lb.ua
Про це в інтерв'ю виданню розповів заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква. За його словами, наразі планують переговори між Президентом України Володимиром Зеленським, канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і лідером Франції Еммануелем Макроном.
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Кремль не хотів перемовин у нормандському форматі
Як тільки відбулося загострення на фронті, ми відразу попросили переговори з усіма представниками "нормандської четвірки". Кремль відмовився,
– розповів заступник глави ОП.
В Офісі Президента не вважають, що перемовини в мінському та нормандському форматах заблоковані: відбуваються зустрічі на рівні Тристоронньої контактної групи, радників лідерів "четвірки".
Водночас, за словами Жовкви, Росія робить все, аби вони були неконструктивними.
Нагадаємо, раніше Меркель і Макрон закликали Росію провести переговори "нормандської четвірки".
Переговори "норманської четвірки" основне
- Переговори у нормандському форматі відбуваються за участю 4 країн – України, Росії, Франції та Німеччини. Востаннє на рівні президентів вони відбувалися ще у 2019 році.
- Відтоді російська сторона блокує процес перемовин.
- Натомість 30 березня Путін, Меркель і Макрон обговорили ситуацію на Донбасі без Зеленського. Після цього Андрій Єрмак анонсував таку ж розмову, однак вже без глави Кремля, а з українським лідером.
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