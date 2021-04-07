Росія намагається дискредитувати та зменшити роль переговорів у нормандському форматі. Причиною є те, що до перемовин не залучені представники окупантів.

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков зазначив, що сторонами переговорів є виключно Україна, Німеччина, Франція та Росія. За його словами, представники окупаційних режимів у жодному разі не можуть бути учасниками перемовин.

Читайте також Росія проти участі США в нормандському форматі через проукраїнську позицію Вашингтона

На думку Резнікова, перемовини не зайшли в глухий кут, але Росія намагається примусити українську сторону розмовляти з окупаційними режимами в Донецьку та Луганську. Усе для того, щоб вивести Кремль зі статусу сторони в конфлікті.

Є ускладнення перемовин, інспіроване російською стороною для того, щоб мінімізувати та дискредитувати роль нормандського формату,

– наголосив Резніков.

Резніков зазначив, що Росія намагається показати іншим країнам, що міжнародного збройного конфлікту, у якому вона є агресором, немає. Як він зауважив, це є очевидним сценарієм і на нього вже реагують світові партнери України.

До теми Путіна треба примушувати, а не закликати, – Огризко про переговори з Росією

Чи буде наступ з боку Росії

Резніков припустив, що Росія на цьому етапі не здійснюватиме серйозних наступів навіть попри те, що звозить війська до кордону поблизу України. На його думку, українська армія також значно відрізняється від тієї, яка була у 2014 році.

"Ми вже абсолютно інша країна. До того ж економічна ситуація в Росії дуже відрізняється – вони вже давно не такі потужні", – наголосив Резніков.

Переговори у нормандському форматі: що відомо