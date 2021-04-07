Россия пытается дискредитировать и уменьшить роль переговоров в нормандском формате. Причиной является то, что к переговорам не вовлечены представители оккупантов.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что сторонами переговоров являются исключительно Украина, Германия, Франция и Россия. По его словам, представители оккупационных режимов ни в коем случае не могут быть участниками переговоров.

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По мнению Резникова, переговоры не зашли в тупик, но Россия пытается заставить украинскую сторону разговаривать с оккупационными режимами в Донецке и Луганске. Все для того, чтобы вывести Кремль из статуса стороны в конфликте.

Есть осложнения переговоров, инспирированные российской стороной для того, чтобы минимизировать и дискредитировать роль нормандского формата,

– отметил Резников.

Резников отметил, что Россия пытается показать другим странам, что международного вооруженного конфликта, в котором она является агрессором, нет. Как он отметил, это очевидный сценарий и на него уже реагируют партнеры в Украине.

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Будет ли наступление со стороны России

Резников предположил, что Россия на этом этапе не будет осуществлять серьезных наступлений даже несмотря на то, что свозит войска к границе вблизи Украины. По его мнению, украинская армия также значительно отличается от той, которая была в 2014 году.

"Мы уже совершенно другая страна. К тому же экономическая ситуация в России очень отличается – они уже давно не такие мощные", – отметил Резников.

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