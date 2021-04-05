Путіна треба примушувати, а не закликати, – Огризко про переговори з Росією
Україна проведе зустріч з Німеччиною та Францією без участі Росії. Такий формат має спонукати нашу країну до проактивної позиції, адже лише завдяки наступальній позиції перемовини будуть результативними.
Источник:24 канал
Інакше це все буде безрезультативно. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.
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Закликати Путіна – все одно, що закликати вовка їсти траву, – Огризко
Ексочільник МЗС вважає, що Німеччина і Франція справді мають величезний вплив на Росію. Але закликати очільника Кремля – це як закликати вовка їсти траву.
Не можна вимагати закликами від Путіна змінити свою позицію. Аби щось сталося, до цього треба примушувати,
– підкреслив він.
За його словами, крім закликів з боку Берліна й Парижа, нічого нового в цих перемовинах не чути.
Також він відзначив, доки не буде болючих санкцій проти Росії, доти Путін дякуватиме за висловлені думки і залишатиметься при своїх.
"Якщо позиція Франції, Німеччини, України, США, Великої Британії буде жорсткою стосовно Росії, то тоді їй не буде куди діватися. Якщо ми просто збиратимемося у форматах і обговорюватимемо те, що 7 років назад, результатів не буде", – пояснив Володимир Огризко.
Має бути реальна конкретна наступальна позиція, – Огризко
Дипломат зауважив, Франція і Німеччина справді є посередниками, які можуть проводити консультації в будь-якому форматі з тими, кого намагаються привести до спільного знаменника.
Майбутній формат Макрон-Меркель-Зеленський має спонукати нас до проакктивної позиції. Адже зазвичай під час таких розмови ми, в основному, беремо записник і каліграфічним почерком записуємо вимоги до нас,
– розповів він.
Однак додав, це треба змінювати. Адже Україна не порушувала жодних міжнародних норм і є країною, що зазнала агресії. Відтак повинна ставити перед посередниками ті питаннями, які для нас є важливими.
"Це має бути реальна конкретна наступальна позиція", – підсумував Володимир Огризко.
Володимир Огризко прокоментував майбутню зустріч України з Німеччиною й Францією:
Що відомо про перемовини лідерів країн "нормандської четвірки"
- 30 березня Путін, Меркель і Макрон у форматі відеоконференції обговорили актуальні проблеми у Європі. Зокрема порушили тему війни на Донбасі. Переговори Німеччини, Росії й Франції пройшли без участі України.
- Путін у розмові з європейськими лідерами сказав, що важливо, аби саме київська влада дотримувалася всіх раніше досягнутих домовленостей.
- Натомість Меркель та Макрон наголосили, саме Росія має взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення режиму припинення вогню на Донбасі.
- 5 квітня очільник Офісу Президента Андрій Єрмак підтвердив, найближчим часом лідери країн "нормандської четвірки" проведуть перемовини без очільника Кремля.
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