Россия против участия США в нормандском формате из-за проукраинской позиции Вашингтона
В России заявили, что выступают против привлечения США к переговорам по Донбассу в нормандском формате. В Москве считают это невозможным из-за поддержки Вашингтоном Киева.
Источник:24 канал
Что заявили в России
В Кремле категорически против участия США в нормандском формате. Об этом сказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков, пишут запрещенные в Украине СМИ.
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С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в нормандском формате,
– подчеркнул Рябков.
Что известно о поддержке США Украины
- Украинская разведка установила, что Россия готовится к эскалации на Донбассе. Она стягивает свои войска к границе под видом боевых учений.
- В США заявили, что они полностью поддерживают Украину в случае обострения ситуации.
- Такую позицию выразил и американский министр обороны Ллойд Остин, а впоследствии и президент США Джо Байден.
- В Госдепе заявили, что требуют от России объяснить обострение на Востоке Украины.
Главное о возможности США присоединиться к нормандскому формату
- Переговоры в нормандском формате проходят при участии 4 стран – Украины, России, Франции и Германии. Последний раз на уровне президентов они происходили еще в 2019 году. Сейчас Москва блокирует переговорный процесс.
- Президент Владимир Зеленский хочет приобщить к нормандскому формату Байдена.
- Заместитель главы Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что участие США может положительно повлиять на урегулирование ситуации на Донбассе.
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