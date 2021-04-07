В России заявили, что выступают против привлечения США к переговорам по Донбассу в нормандском формате. В Москве считают это невозможным из-за поддержки Вашингтоном Киева.

Что заявили в России

В Кремле категорически против участия США в нормандском формате. Об этом сказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков, пишут запрещенные в Украине СМИ.

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С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в нормандском формате,

– подчеркнул Рябков.

Что известно о поддержке США Украины

Украинская разведка установила, что Россия готовится к эскалации на Донбассе. Она стягивает свои войска к границе под видом боевых учений.

В США заявили, что они полностью поддерживают Украину в случае обострения ситуации.

Такую позицию выразил и американский министр обороны Ллойд Остин, а впоследствии и президент США Джо Байден.

В Госдепе заявили, что требуют от России объяснить обострение на Востоке Украины.

Главное о возможности США присоединиться к нормандскому формату

Переговоры в нормандском формате проходят при участии 4 стран – Украины, России, Франции и Германии. Последний раз на уровне президентов они происходили еще в 2019 году. Сейчас Москва блокирует переговорный процесс.

Президент Владимир Зеленский хочет приобщить к нормандскому формату Байдена.

Заместитель главы Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что участие США может положительно повлиять на урегулирование ситуации на Донбассе.

Обратите внимание! Приобщить США к нормандскому формату можно только общим решением 4 стран. То есть проголосовать "за" должна и Москва. Однако там выступают категорически против такой идеи, из-за того, что Вашингтон поддерживает Киев.