Сразу после обострения на Донбассе Украина просила провести переговоры лидеров "нормандской четверки". Однако Россия от такого предложения отказалась.

Об этом в интервью изданию рассказал заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква. По его словам, сейчас планируют переговоры между Президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном.

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Кремль не хотел переговоров в нормандском формате

Как только произошло обострение на фронте, мы сразу попросили переговоры со всеми представителями "нормандской четверки". Кремль отказался,

– рассказал заместитель главы ОП.

В Офисе Президента не считают, что переговоры в минском и нормандском форматах заблокированы: происходят встречи на уровне Трехсторонней контактной группы советников лидеров "четверки".

В то же время, по словам Жовквы, Россия делает все, чтобы они были неконструктивными.

Напомним, ранее Меркель и Макрон призвали Россию провести переговоры "нормандской четверки".

Переговоры "норманнской четверки"