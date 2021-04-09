Кремль отказался от переговоров лидеров "нормандской четверки", – Офис Президента
Сразу после обострения на Донбассе Украина просила провести переговоры лидеров "нормандской четверки". Однако Россия от такого предложения отказалась.
Источник:Lb.ua
Об этом в интервью изданию рассказал заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква. По его словам, сейчас планируют переговоры между Президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном.
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Кремль не хотел переговоров в нормандском формате
Как только произошло обострение на фронте, мы сразу попросили переговоры со всеми представителями "нормандской четверки". Кремль отказался,
– рассказал заместитель главы ОП.
В Офисе Президента не считают, что переговоры в минском и нормандском форматах заблокированы: происходят встречи на уровне Трехсторонней контактной группы советников лидеров "четверки".
В то же время, по словам Жовквы, Россия делает все, чтобы они были неконструктивными.
Напомним, ранее Меркель и Макрон призвали Россию провести переговоры "нормандской четверки".
Переговоры "норманнской четверки"
- Переговоры в нормандском формате проходят при участии 4 стран – Украины, России, Франции и Германии. Последний раз на уровне президентов они происходили еще в 2019 году.
- С тех пор российская сторона блокирует процесс переговоров.
- Зато 30 марта Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию на Донбассе без Зеленского. После этого Андрей Ермак анонсировал такой же разговор, однако уже без главы Кремля, а с украинским лидером.
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