Нашли отговорку: Кремль настаивает на выполнении договоренностей для нормандского саммита
В России говорят, что не против проведения саммита в нормандском формате. Однако в Кремле выставили свои условия: требуют выполнения "хотя бы каких-то предварительных договоренностей".
Источник:ТАСС
С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва настаивает на выполнении тех положений, о которых договорились на саммите в Париже в 2019 году.
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В Кремле говорят, что советники напряженно работают
Сейчас переговоры в этом направлении проводят политические советники.
Работа ведется по линии политсоветников очень напряженная. Политсоветники "четверки" находятся в постоянном контакте. Это очень сложный контакт, требующий огромного терпения всех четырех сторон. Но тем не менее он ведется,
– добавил Песков.
Песков убеждает, что работа советников направлена на подготовку встречи лидеров "нормандской четверки".
О каких договоренностях Парижского саммита вспоминает Кремль:
- разведение сил на 3 участках,
- обмен пленными в формате "всех на всех",
- проведение выборов на Донбассе,
- имплементация "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.
В ближайшей встрече примут участие лидеры 3 стран
Отметим, что переговоры в нормандском формате могут состояться уже в ближайшее время. Однако примут участие в них лидеры 3 стран – Германии, Франции и Украины. Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
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