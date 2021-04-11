В России говорят, что не против проведения саммита в нормандском формате. Однако в Кремле выставили свои условия: требуют выполнения "хотя бы каких-то предварительных договоренностей".

С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва настаивает на выполнении тех положений, о которых договорились на саммите в Париже в 2019 году.

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В Кремле говорят, что советники напряженно работают

Сейчас переговоры в этом направлении проводят политические советники.

Работа ведется по линии политсоветников очень напряженная. Политсоветники "четверки" находятся в постоянном контакте. Это очень сложный контакт, требующий огромного терпения всех четырех сторон. Но тем не менее он ведется,

– добавил Песков.

Песков убеждает, что работа советников направлена на подготовку встречи лидеров "нормандской четверки".

О каких договоренностях Парижского саммита вспоминает Кремль:

разведение сил на 3 участках,

обмен пленными в формате "всех на всех",

проведение выборов на Донбассе,

имплементация "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

В ближайшей встрече примут участие лидеры 3 стран

Отметим, что переговоры в нормандском формате могут состояться уже в ближайшее время. Однако примут участие в них лидеры 3 стран – Германии, Франции и Украины. Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.