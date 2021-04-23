Алексей Резников заявил, что во время нормандского саммита в 2019 году Владимир Зеленский в глаза Владимиру Путину выразил свои принципиальные позиции по Донбасса и минскому протоколу. Говорилось об отдельных пунктах договоренностей.

По словам вице-премьера – министра по реинтеграции оккупированных территорий, принципиальным для Президента Украины является порядок выполнения договоренностей: сначала возвращение контроля за границей, а потом выборы. Также он четко отверг возможность изменений в Конституцию Украины.

К слову Нашли отговорку: Кремль настаивает на выполнении договоренностей для нормандского саммита

Он Путину в глаза сказал в присутствии Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона в Париже. Партнеры – по их глазам было видно – переживали, что Путин может встать из-за стола и выйти, но он не сделал этого,

– рассказал Алексей Резников.

Вице-премьер отметил, что эти позиции были принципиальными для Владимира Зеленского в 2019 году, остаются такими до сих пор.

Также чиновник выразил убеждение, что пока Украина не хватает собственных мощностей, чтобы говорить с Россией методом "кнута и пряника", приходится искать дипломатические пути решения проблемы войны.

Эволюция Владимира Зеленского

Алексей Резников также подчеркнул, что собственными глазами наблюдал, как менялся Владимир Зеленский – с творческого человека, актера – и в серьезного политика.

Он отметил, что несколько похожую эволюцию прошел мэр Киева Виталий Кличко, который стал мэром столицы после удачной карьеры спортсмена мирового уровня.

Относительно Владимира Зеленского вицепремьер заметил его искренность в желании завершить войну, пусть и с ограниченными возможностями, которые сегодня есть.

Он сказал: "Есть Минск, который мне по наследству достался, я с тем Минском попробую остановить войну, если это возможно". И он делает все, что может,

– заявил Алексей Резников.

Коротко о нормандской встрече 2019-го: