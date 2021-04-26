К нормандскому формату должны присоединиться США, Британия и Канада, – Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что форматы ведения переговоров с Россией надо менять. Президент Украины предлагает, чтобы к нормандскому формату присоединились США, Великобритания и Канада.
Источник:Financial Times
О путях и способах достижения прогресса в переговорах Украины и России по оккупированным территориям украинский лидер рассказал в интервью изданию.
Читайте также Зеленский Путину в глаза выразил принципиальную позицию по Донбассу – Резников
Зеленский о минском формате
Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день,
– отметил Зеленский.
Президент Украины предложил, чтобы к нормандскому формату присоединились США, Великобритания и Канада.
Он также выразил надежду, что встреча Джо Байдена и Владимира Путина все же состоится, и это будет иметь хотя бы небольшой положительный результат для Украины.
Что известно о форматах переговоров с Россией
- Сейчас мирные переговоры Украины и России проходят в 2 форматах – минском и нормандском.
- Минский является регулярным процессом и предусматривает участие 2 сторон конфликта при посредничестве ОБСЕ. Нормандский – переговоры глав государств 4 стран: Украины, России, Германии и Франции.
- Однако за почти 7 лет войны ни один из форматов не является действенным из-за неготовности российской стороны к сотрудничеству.
Поделиться новостью