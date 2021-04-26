Владимир Зеленский заявил, что форматы ведения переговоров с Россией надо менять. Президент Украины предлагает, чтобы к нормандскому формату присоединились США, Великобритания и Канада.

О путях и способах достижения прогресса в переговорах Украины и России по оккупированным территориям украинский лидер рассказал в интервью изданию.

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Зеленский о минском формате

Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день,

– отметил Зеленский.

Президент Украины предложил, чтобы к нормандскому формату присоединились США, Великобритания и Канада.

Он также выразил надежду, что встреча Джо Байдена и Владимира Путина все же состоится, и это будет иметь хотя бы небольшой положительный результат для Украины.

Что известно о форматах переговоров с Россией