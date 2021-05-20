Таку думку глава держави висловив під час пресконференції з нагоди другої річниці президентства. Зеленський зауважив, що його увага максимально зосереджена на зустрічі у певному форматі, яка може наблизити українців до закінчення війни.
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За словами президента, він дуже обережно ставиться до характеристики Путіна. Як зауважив глава держави, якщо просто словами й закликами, які ні до чого не призводять, Україна буде збільшувати можливість ескалації, то він собі цього не пробачить.
У мене немає часу думати про президента Росії Володимира Путіна,
– наголосив Зеленський.
Як підсумував президент, найважливішим завданням для нього є закінчення війни на Донбасі. Вже після цього він говоритиме, що й про кого він відверто думає.
До теми Головний пріоритет – будувати Україну без війни, – Зеленський
Зеленський сказав, що думає про Путіна: дивіться відео
Зустріч Зеленського та Путіна: коротко
- Володимир Зеленський 20 квітня звернувся до Володимира Путіна через загострення на Донбасі. Тоді він запропонував російському президенту зустрітись на Донбасі, де триває війна.
- У відповідь на це Путін заявив, що готовий у будь-який час зустрітись із Зеленським у Москві.
- Через деякий час президент України доручив Андрію Єрмаку зайнятись організацією переговорів.