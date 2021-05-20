Таку думку глава держави висловив під час пресконференції з нагоди другої річниці президентства. Зеленський зауважив, що його увага максимально зосереджена на зустрічі у певному форматі, яка може наблизити українців до закінчення війни. 

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За словами президента, він дуже обережно ставиться до характеристики Путіна. Як зауважив глава держави, якщо просто словами й закликами, які ні до чого не призводять, Україна буде збільшувати можливість ескалації, то він собі цього не пробачить. 

У мене немає часу думати про президента Росії Володимира Путіна,
– наголосив Зеленський. 

Як підсумував президент, найважливішим завданням для нього є закінчення війни на Донбасі. Вже після цього він говоритиме, що й про кого він відверто думає. 

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Зеленський сказав, що думає про Путіна: дивіться відео

Зустріч Зеленського та Путіна: коротко

  • Володимир Зеленський 20 квітня звернувся до Володимира Путіна через загострення на Донбасі. Тоді він запропонував російському президенту зустрітись на Донбасі, де триває війна.
  • У відповідь на це Путін заявив, що готовий у будь-який час зустрітись із Зеленським у Москві.
  • Через деякий час президент України доручив Андрію Єрмаку зайнятись організацією переговорів.   