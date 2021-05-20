Об этом президент сообщил во время пресс-конференции 20 мая. На вопрос журналистов Зеленский отвечал в ангаре ГП "Антонов".

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Зеленский о поддержке международных партнеров

В вопросе становления мира очень важна поддержка международных партнеров. Киев продолжит двигаться в нормандском формате. Президент уверен: поддержка есть, но могла бы быть и мощнее.

Я чувствую их поддержку. Считаю, что они должны поддерживать сильнее. Они знают мое мнение, я очень открытый. Я знаю, что в последнее время они немного ослабляют свои позиции в отношении России,

– сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что ведется активная работа относительно решения конфликта на Донбассе. Так, только 19 мая состоялась встреча в видеоформате трехсторонней контактной группы, в ней, в частности, договорились об открытии КПВВ.

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Президент отметил угрозу российской паспортизации

Глава государства также отметил угрозу, которую несет паспортизация оккупированных территорий Донбасса. Зеленский считает, что это первый шаг к аннексии, ведь ранее такая ситуация уже произошла в Крыму.

Крымчанам раздавали российские паспорта. Это большая проблема,

– добавил Зеленский.

Обратите внимание! Во время пресс-конференции Зеленский отметил, что из-за пандемии значительно осложнилось продвижение в подготовке встречи лидеров "нормандской четверки".