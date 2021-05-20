Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции по случаю второй годовщины своего президентства. Главной проблемой якобы является выбор места, где должна состояться встреча.

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"В таких ситуациях встречаются либо в одном из мест конфликта, либо на нейтральной территории. Начаты разговоры между Офисом Президента и Россией", – сказал он.

Зеленский заявил, что чувствует поддержку Германии и Франции в вопросе агрессии России.

Есть согласованные кластеры между Германией и Францией касаемо прекращения войны, но нет согласования с российской стороны. Поэтому я предложил встречу с президентом Российской Федерации,

– объяснил Зеленский.

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