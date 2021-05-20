Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции по случаю второй годовщины своего президентства. Главной проблемой якобы является выбор места, где должна состояться встреча.
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"В таких ситуациях встречаются либо в одном из мест конфликта, либо на нейтральной территории. Начаты разговоры между Офисом Президента и Россией", – сказал он.
Зеленский заявил, что чувствует поддержку Германии и Франции в вопросе агрессии России.
Есть согласованные кластеры между Германией и Францией касаемо прекращения войны, но нет согласования с российской стороны. Поэтому я предложил встречу с президентом Российской Федерации,
– объяснил Зеленский.
Смотрите пресс-конференцию Зеленского: видео
Встреча Зеленского с Путиным: что известно
- Зеленский еще 20 апреля призвал Путина встретиться из-за обострения на Донбассе. Президент Украины хотел, чтобы встреча состоялась "в любой точке Донбасса, где идет война".
- Путин ответил на предложение, заявив, что готов на встречу, но не на Донбассе. Он предлагает встретиться в Москве.
- Ряд стран предлагали, чтобы событие произошло на их территории.
- Говорилось даже о том, чтобы организовать встречу в Ватикане.