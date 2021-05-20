Про це Зеленський сказав на пресконференції з нагоди другої річниці свого президентства. Головною проблемою нібито є обрання місця, де має відбутись зустріч.

До теми Пресконференція Володимира Зеленського: про що говорить президент

"В таких ситуаціях зустрічаються або в одному з місць конфлікту, або на нейтральній території. Розпочато розмови між Офісом Президента та Росією", – сказав він.

Зеленський заявив, що відчуває підтримку Німеччини та Франції у питанні агресії Росії.

Є узгоджені кластери між Німеччиною і Францією щодо припинення війни, але немає узгодження з російської сторони. Тому я запропонував зустріч з президентом Російської Федерації,

– пояснив Зеленський.

Дивіться пресконференцію Зеленського: відео

Зустріч Зеленського з Путіним: що відомо