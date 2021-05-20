Про це Зеленський сказав на пресконференції з нагоди другої річниці свого президентства. Головною проблемою нібито є обрання місця, де має відбутись зустріч.
До теми Пресконференція Володимира Зеленського: про що говорить президент
"В таких ситуаціях зустрічаються або в одному з місць конфлікту, або на нейтральній території. Розпочато розмови між Офісом Президента та Росією", – сказав він.
Зеленський заявив, що відчуває підтримку Німеччини та Франції у питанні агресії Росії.
Є узгоджені кластери між Німеччиною і Францією щодо припинення війни, але немає узгодження з російської сторони. Тому я запропонував зустріч з президентом Російської Федерації,
– пояснив Зеленський.
Дивіться пресконференцію Зеленського: відео
Зустріч Зеленського з Путіним: що відомо
- Зеленський ще 20 квітня закликав Путіна зустрітися через загострення на Донбасі. Президент України хотів, щоб зустріч відбулась "у будь-якій точці Донбасу, де триває війна".
- Путін відповів на пропозицію, заявивши, що готовий на зустріч, але не на Донбасі. Він пропонує зустрітися у Москві.
- Низка країн пропонували, аби подія відбулась на їхній території.
- Мовилось навіть про те, щоб організувати зустріч у Ватикані.