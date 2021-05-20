О чем украинский лидер говорил с журналистами, какие достижения и неудачи его команды обсуждали на пресс-конференции, читайте в материале.

К теме Рейтинг Зеленского продолжает расти: какова тройка лидеров

О чем говорил президент

Почему пресс-конференция проходит на предприятии "Антонов"

Во вступительном слове Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки и объяснил, почему встреча с журналистами происходит именно на предприятии "Антонов".

Президент рассказал, что позади него – украинский самолет "Руслан", справа – недостроенная "Мрия", слева – новый фюзеляж, который начали строить 5 месяцев назад – Ан-178. Это 1 из 3 самолетов, который впервые за 30 лет независимости государство заказало у "Антонова" для украинской армии.

Учитывая это, мы должны помнить о прошлом, понимать, где и в каком состоянии мы сейчас находимся, и понимать, что мы будем делать в будущем,

– подчеркнул Зеленский.

Приоритеты работы

Глава государства обратил внимание, что Украина теперь не ожидает санкций извне, а сама борется с коррупционерами, пропагандистами, контрабандистами, криминальными авторитетами.

Среди приоритетов Зеленский выделил деолигархизацию, строительство дорог, развитие "страны в смартфоне", земельную реформу, поддержку украинского бизнеса.

"Приоритет – мы строим страну без войны. Мир должен быть прочным, навсегда. И это зависит от мощи нашей армии. Она должна быть мощной", – добавил украинский лидер.

30-я годовщина независимости

На экране продемонстрировали логотип "30-летие Независимости Украины". Основным атрибутом праздника станет цветок, как символ цветущести Украины.

По его словам, этот праздник украинцы запомнят навсегда. 23 августа по всей Украине поднимут специально построенные к этой дате флаги. Также пройдет первый саммит относительно деоккупации Крымского полуострова.

Также состоится "саммит первых леди и джентльменов", на котором будут рассматривать важные вопросы. В планах сделать такой саммит регулярным.

24 августа будет военный парад, парад будет большим – как на суше, так и на воде. Будет и на Днепре, и в Одессе, и в Киеве на Майдане,

– поделился президент.

Также в этот день вечером состоится концерт украинских звезд на Олимпийском.

Кроме того, в Украину впервые привезут Конституцию Филиппа Орлика.

Вопрос войны на Донбассе

Глава государства заявил, что вопросы прекращения войны на Донбассе и возвращения в состав Украины оккупированных территорий остаются приоритетными. Он рассказал, что 19 мая состоялось заседание Трехсторонней контактной группы. На нем удалось договориться об открытии КПВВ на Донбассе.

Также Зеленский отметил, что в последнее время поддержка Украины со стороны Франции и Германии ослабла. В основном это связано с российским проектом "Северный поток-2".

Обещание "положить конец нескольким эпохам"

У президента спросили о его предвыборных обещаниях – положить конец нескольким эпохам. Он ответил, что"не помню, была ли там эпоха Медведчука".

Что касается коррупции – мы чистим. Вертикали, выстроенные крупным бизнесом, в каждой институции Украины, в каждом министерстве, в парламенте. Велико влияние этих людей. Я думаю, мы ее закончим (эпоху – 24 канал),

– заверил глава государства.

Он добавил, что среди позитивов то, что в последнее время начали активно работать и Офис генпрокурора, и СБУ, и Нацполиция. Коррупцию, убежден украинский лидер, он сможет преодолеть. Однако, относительно ситуации с бедностью все гораздо сложнее.

"Что касается бедности – не все зависит от меня. Я давлю на правительство, чтобы они поднимали минималку. Им непросто с наполнением бюджета. Экономика развивается медленно из-за коронавируса", – уточнил политик.

По его мнению, эпоха бедности закончится только тогда, когда все будут платить налоги, когда государство будет диджитализировано.

Дополняем новость...

Пресс-конференция Владимира Зеленского: трансляция

Напомним, ранее в Офисе Президента заявили, что готовят большую пресс-конференцию Владимира Зеленского по итогам 2 лет президентства. Там заверили, что это будет "большой и подробный разговор", на котором украинский лидер подытожит достижения и озвучит планы на будущее. Однако формат пресс-конференции сначала держали в тайне.

Обратите внимание! Владимир Зеленский 20 мая 2020 года отметил первую годовщину своего президентства. Тогда он также собрал журналистов на большую пресс-конференцию, на которой говорили о борьбе с коронавирусом, войне на Донбассе, большой стройке и других важных темах.