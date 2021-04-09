Новый рейтинг партий: сколько политсил имеют шанс пройти в Раду
Согласно новому рейтингу партий, в Раду имеют шанс попасть сразу 4 политических силы – "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батькивщина".
Источник:"Рейтинг"
О рейтинге партий свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 6 – 7 апреля. Опросили 2 500 совершеннолетних респондентов.
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Опрос проводили во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,0%.
Рейтинг партий (среди определившихся)
- "Слуга народа" – 22,9;
- "Европейская солидарность" – 14,6%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 14,2%;
- "Батькивщина" – 12,9%;
- "Сила и честь" – 4,7%;
- "Радикальная партия" – 4,4%;
- "Украинская стратегия Гройсмана" – 4,3%;
- Партия Мураева "Наши" – 3,5%;
- "УДАР" – 3,4%;
- "Свобода" – 3,4%;
- "Партия Шария" – 3,4%;
- "Голос" – 2,6%;
- "Самопомич" – 2,4%;
- "За майбутнє" – 1,7%;
- остальные партии – 1,5%.
Каким был предыдущий парламентский рейтинг политических сил
По результатам опроса социологической группы "Рейтинг" по состоянию на конец марта 2021 года в Верховную Раду имели шанс пройти 6 партий.
- Слуга народа" – 20,8% тех, кто определился и готов проголосовать;
- "Европейская Солидарность" – 15,0%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 14,8%;
- "Батькивщина" – 12,4%;
- "Сила и честь" – 5,0%;
- "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,0%;
- "Радикальная партия" – 4,6%;
- "Голос" – 3,5%;
- "УДАР" – 3,2 %;
- Партия Мураева "Наши" – 3,1%;
- Партия Шария – 2,9%;
- "Свобода" – 2,9%;
- "За майбутнє" – 2,4%;
- "Народный фронт" – 2,0%.
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