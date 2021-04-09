Согласно новому рейтингу партий, в Раду имеют шанс попасть сразу 4 политических силы – "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батькивщина".

О рейтинге партий свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 6 – 7 апреля. Опросили 2 500 совершеннолетних респондентов.

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Опрос проводили во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,0%.

Рейтинг партий (среди определившихся)

"Слуга народа" – 22,9;

"Европейская солидарность" – 14,6%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 14,2%;

"Батькивщина" – 12,9%;

"Сила и честь" – 4,7%;

"Радикальная партия" – 4,4%;

"Украинская стратегия Гройсмана" – 4,3%;

Партия Мураева "Наши" – 3,5%;

"УДАР" – 3,4%;

"Свобода" – 3,4%;

"Партия Шария" – 3,4%;

"Голос" – 2,6%;

"Самопомич" – 2,4%;

"За майбутнє" – 1,7%;

остальные партии – 1,5%.

Каким был предыдущий парламентский рейтинг политических сил

По результатам опроса социологической группы "Рейтинг" по состоянию на конец марта 2021 года в Верховную Раду имели шанс пройти 6 партий.