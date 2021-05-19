Так, ЦИК составила новый протокол по результатам выборов в округе №87. Победителем остался Вирастюк.

Ранее ЦИК отказала Вирастюку в регистрации народным депутатом

Результаты голосования

После признания недействительным голосования на 6 участках голоса за кандидатов изменились:

  • За Василия Вирастюка – 14 811 голосов,
  • За Александра Шевченко – 13 942,
  • За Руслана Кошулинского – 13 463.

Выборы на Прикарпатье: что нужно знать 

  • Выборы на скандальном округе №87 на Прикарпатье состоялись 28 марта.
  • Во время подсчета голосов были многочисленные скандалы – в протоколах обнаружили ошибки. Кроме того, здание, где заседала комиссия, постоянно "минировали".
  • 22 апреля ЦИК признала Вирастюка официальным победителем. Он набрал 31,25% голосов избирателей, а Шевченко – 29,69%.
  • Последний подавал иски в суд. Впоследствии Верховный суд отменил результаты выборов.
  • ЦИК 5 мая отказала Вирастюку в регистрации народным депутатом. Отметили, что для этого нет оснований, ведь протокол о результатах выборов отменен.
  • Затем в ЦИК признались, что юридического выхода из ситуации нет. Однако утверждали, что ищут решение.

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