Так, ЦИК составила новый протокол по результатам выборов в округе №87. Победителем остался Вирастюк.
Ранее ЦИК отказала Вирастюку в регистрации народным депутатом
Результаты голосования
После признания недействительным голосования на 6 участках голоса за кандидатов изменились:
- За Василия Вирастюка – 14 811 голосов,
- За Александра Шевченко – 13 942,
- За Руслана Кошулинского – 13 463.
Выборы на Прикарпатье: что нужно знать
- Выборы на скандальном округе №87 на Прикарпатье состоялись 28 марта.
- Во время подсчета голосов были многочисленные скандалы – в протоколах обнаружили ошибки. Кроме того, здание, где заседала комиссия, постоянно "минировали".
- 22 апреля ЦИК признала Вирастюка официальным победителем. Он набрал 31,25% голосов избирателей, а Шевченко – 29,69%.
- Последний подавал иски в суд. Впоследствии Верховный суд отменил результаты выборов.
- ЦИК 5 мая отказала Вирастюку в регистрации народным депутатом. Отметили, что для этого нет оснований, ведь протокол о результатах выборов отменен.
- Затем в ЦИК признались, что юридического выхода из ситуации нет. Однако утверждали, что ищут решение.
Новость дополняется ...