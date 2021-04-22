ЦИК официально признала Василия Вирастюка победителем выборов на округе №87. Теперь выдвиженец от "Слуга народа" избран народным депутатом.

Согласно протоколу окружной избирательной комиссии Вирастюк набрал 15 536 голосов избирателей. Об окончательных результатах голосования сообщила сеть ОПОРА в твиттере.

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Каковы результаты голосования на округе:

Василий Вирастюк – "Слуга народа" – 31,25%,

Александр Шевченко – "За майбутнє" – 29, 69%,

Руслан Кошулинский – "Свобода" – 28,86%.

Другие кандидаты получили меньше 10% голосов избирателей.

️Василя Вірастюка офіційно обрано нардепом



ЦВК встановила результати виборів на окрузі №87 та визнала кандидата від партії «Слуга народу» Василя Вірастюка обраним народним депутатом України.



Згідно з протоколом окружної виборчої комісії він набрав 15 536 голосів виборців. pic.twitter.com/ggA0qJOaWm — Civil Network OPORA (@opora) April 22, 2021

Как прошли довыборы на округе №87

Новые выборы на Прикарпатье объявили, поскольку нардеп от этого округа Зиновий Андрийович сложил полномочия. Он занял должность городского главы Надворной. Голосование назначили на 28 марта, а результаты смогли огласить только на 8 сутки.

Подсчитать бюллетени на округе не могли в течение нескольких дней. Сначала процесс был заблокирован из-за пересчета голосов, потому что протоколы якобы содержали ошибки. Впоследствии уже не хватало кворума.

Важно! Центральная избирательная комиссия на своем заседании 30 марта внесла изменения в состав окружной избирательной комиссии №87: сменила главу и троих членов.

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В Надворной происходили беспорядки

В течение нескольких суток Дом культуры в Надворной, где заседает избирательная комиссия округа, окружали как сторонники Вирастюка, так и сторонники Шевченко. В город даже приехала делегация из "слуг народа" во главе с Николаем Тищенко.

Помещение пришлось взять под охрану сотрудникам СБУ, так как его регулярного минировали и даже сообщали о захвате заложников. После объявления результатов оппонент Вирастюка, Шевченко, судился. В большинстве исков служители Фемиды встали на сторону ОИК.

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