Василия Вирастюка официально признали победителем на довыборах в Раду
ЦИК официально признала Василия Вирастюка победителем выборов на округе №87. Теперь выдвиженец от "Слуга народа" избран народным депутатом.
Источник:ОПОРА
Согласно протоколу окружной избирательной комиссии Вирастюк набрал 15 536 голосов избирателей. Об окончательных результатах голосования сообщила сеть ОПОРА в твиттере.
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Каковы результаты голосования на округе:
- Василий Вирастюк – "Слуга народа" – 31,25%,
- Александр Шевченко – "За майбутнє" – 29, 69%,
- Руслан Кошулинский – "Свобода" – 28,86%.
Другие кандидаты получили меньше 10% голосов избирателей.
Как прошли довыборы на округе №87
Новые выборы на Прикарпатье объявили, поскольку нардеп от этого округа Зиновий Андрийович сложил полномочия. Он занял должность городского главы Надворной. Голосование назначили на 28 марта, а результаты смогли огласить только на 8 сутки.
Подсчитать бюллетени на округе не могли в течение нескольких дней. Сначала процесс был заблокирован из-за пересчета голосов, потому что протоколы якобы содержали ошибки. Впоследствии уже не хватало кворума.
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В Надворной происходили беспорядки
В течение нескольких суток Дом культуры в Надворной, где заседает избирательная комиссия округа, окружали как сторонники Вирастюка, так и сторонники Шевченко. В город даже приехала делегация из "слуг народа" во главе с Николаем Тищенко.
Помещение пришлось взять под охрану сотрудникам СБУ, так как его регулярного минировали и даже сообщали о захвате заложников. После объявления результатов оппонент Вирастюка, Шевченко, судился. В большинстве исков служители Фемиды встали на сторону ОИК.
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