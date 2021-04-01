Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко находится в Надворной, где до сих пор продолжается подсчет голосов на довыборах в Верховную Раду. Наблюдатели движения ЧЕСТНО, пишут, что он всячески пытается сорвать подсчет и ведет себя, злоупотребляя должностью нардепа.

В организации ЧЕСТНО, отмечают: Тищенко – герой ночи на участке ОИК №87. Он якобы возглавляет группу нардепов от "Слуги народа", которая должна срывать подсчет голосов на ОИК.

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Тищенко и подсчет голосов: что говорят наблюдатели

В ЧЕСТНО сообщают: то, что Николай Тищенко делал ночью 1 апреля, на заседании избирательной комиссии, заслуживает отдельного внимания журналистов и общества.

Во-первых, нардеп перепутал названия регионов и назвал его Закарпатьем. Во-вторых, он злоупотреблял статусом нардепа, проверяя журналистов.

Политик решил, что он имеет право: требовать журналистские удостоверения, изымать их, проверять на подлинность, требовать паспорта, проводить обыск с целью поиска оружия. Может "Слуги Народа" приняли новый закон, который расширил полномочия народных депутатов?,

– пишут в ЧЕСТНО.

Кроме того, пишут наблюдатели, Тищенко кричал, что он – народный депутат и обвинял Александра Шевченко в сепаратизме. Более того, требовал извинений и встать перед ним на колени.

ЧЕСТНО сообщает, что Шевченко решили удалить из участка, хотя он не реагировал на провокации Тищенко. Те, вероятно, были рассчитаны на то, чтобы вывести кандидата из себя и его таки удалили.

Однако наблюдатели напоминают: в отличие от Тищенко, Шевченко – субъект избирательного процесса и имеет право находиться на ОИК и контролировать процесс подсчета голосов.

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Что пишет сам Тищенко

На своем фейсбуке он отмечает: на выборах побеждает Василий Вирастюк, однако этот результат пытаются сфальсифицировать. Как и в день голосования, так и сейчас на участковых и окружной избирательных комиссиях беспрецедентные нарушения, пишет он.

Относительно того, почему находится на Прикарпатье, пишет, что действует в правовом поле и не хочет допустить подделки результатов голосования.

Мы, как народные депутаты, со своей стороны будем делать все возможное исключительно в правовом поле, чтобы защитить законность и демократичность выборов,

– пишет Тищенко.

В публикации он добавляет видео, которое сняли активисты движения ЧЕСТНО. Наблюдатели зафиксировали, как люди выходят из участка и направляются к запаркованному белому Volkswagen.

В сообщении на фейсбук-странице общественного движения отметили, что из этого авто избирателям, которые только что проголосовали, раздавали по 500 гривен.

Подсчет голосов: какая ситуация сейчас

Сейчас ЦИК обработала 71,79% протоколов избирательных комиссий.

По подсчетам, сейчас лидером гонки является Василий Вирастюк от партии "Слуга народа" – у него 31,30% голосов.

На втором месте – Александр Шевченко – 28,83%. Руслан Кошулинский от "Свободы" – 28,80% на третьем.

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