Уже вторые сутки подряд окружная избирательная комиссия в одномандатном избирательном округе № 87, что на Прикарпатье, не принимает протоколы от участковых избирательных комиссий и не подсчитывает голоса. Состав комиссии 31 марта вновь изменили, однако некоторые ее члены игнорируют работу.

В избирательном округе № 87 до сих пор не посчитали голоса избирателей. Процесс заблокирован из-за недостатка кворума.

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Что известно об изменениях комиссии на Прикарпатье

Центральная избирательная комиссия на своем заседании 30 марта внесла изменения в состав окружной избирательной комиссии №87. Действующие члены утром 31 марта пытались с ними связаться, однако не дождались ответа.

В связи с этим, ЦИК на заседании 31 марта вновь внесла изменения в состав комиссии. В частности, прекратила полномочия Алексея Остроухова и назначила председателем Андрея Лозинского. Также прекратили полномочия Евгения Павлусенка и добавили в состав комиссии Игоря Децика.

Сейчас кворума не хватает, поэтому члены комиссии не могут возобновить прием протоколов от участковых избирательных комиссий и продолжить подсчет голосов.

Подсчет голосов: текущая ситуация

Сейчас ЦИК обработала 67,52% протоколов избирательных комиссий.

По подсчетам, сейчас лидером гонки является Василий Вирастюк от партии "Слуга народа" – у него 31,30% голосов.

На втором месте – представитель "Свободы" Руслан Кошулинский – 28,88%, у бизнесмена Александра Шевченко – 28,73%.

Обратите внимание! Промежуточные выборы в Раду на 87 округе состоялись 28 марта. Народный депутат Зиновий Андрийович сложил свои полномочия, потому что его на местных выборах избрали главой Надвирнянской ОТГ.