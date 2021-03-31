Вже другу добу поспіль окружна виборча комісія в одномандатному виборчому окрузі № 87, що на Прикарпатті, не приймає протоколи від дільничних виборчих комісій і не підраховує голоси. Склад комісії 31 березня знову змінили, однак деякі її члени ігнорують роботу.

У виборчому округу № 87 досі не порахували голоси виборців. Процес заблокований через нестачу кворуму.

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Що відомо про зміни комісії на Прикарпатті

Центральна виборча комісія на своєму засіданні 30 березня внесла зміни до складу окружної виборчої комісії №87. Чинні її члени вранці 31 березня намагались з ними сконтактувати, однак не дочекалися відповіді.

У зв'язку з цим, ЦВК на засіданні 31 березня знову внесла зміни до складу комісії. Зокрема, припинила повноваження Олексія Остроухова та призначила головою Андрія Лозинського. Також припинили повноваження Євгенія Павлусенка та додали до складу комісії Ігоря Децика.

Наразі кворуму не вистачає, тому члени комісії не можуть відновити прийом протоколів від дільничних виборчих комісій і продовжити підрахунок голосів.

Підрахунок голосів: поточна ситуація

Наразі ЦВК опрацювала 67,52% протоколів виборчих комісій.

виборчих комісій. За підрахунками, наразі лідером перегонів є Василь Вірастюк від партії "Слуга народу" – у нього 31,30% голосів.

від партії "Слуга народу" – у нього 31,30% голосів. На другому місці – представник "Свободи" Руслан Кошулинський – 28,88%, у бізнесмена Олександра Шевченка – 28,73%.