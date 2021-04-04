Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов на избирательном округе №87, что на Прикарпатье. Победу одержал представитель от "Слуги народа" Василий Вирастюк. Как на результаты выборов отреагировали кандидаты в народные депутаты и их партии, читайте в материале.

Результаты голосования на округе №87 уже прокомментировал Вирастюк и Шевченко, реакции Кошулинского пока нет. Кроме того, свою позицию высказали и все 3 политические силы.

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Как свою победу комментирует Вирастюк и "Слуга народа"

В своем фейсбуке Василий Вирастюк отметил, что 15 076 прикарпатцев отдали свои голоса за него. Однако выразил сожаление относительно ситуации, которая возникла вокруг выборов и голосования.

Мне обидно, что вы были свидетелями махинаций и грязи, которая выливалась на меня и нашу команду,

– написал Вирастюк.

Он подчеркнул, что поддержка земляков придавала ему силы. А также добавил, что теперь ход за ЦИК, которая должна установить результаты.

В "Слуге народа" ограничились лишь статистикой, без каких-либо заявлений.

"По результатам 100% обработанных протоколов с УИК, Василий Вирастюк победил на довыборах в Верховную Раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области", – говорится на сайте партии.

Что о результатах выборов говорит Шевченко и "За майбутнє"

Александр Шевченко ранее обратился в Окружной административный суд Ивано-Франковска с просьбой признать результаты голосования на участках №261029 (Микуличин) и №260025 (Манява) незаконным. Однако суд его ходатайство не удовлетворил.

Поэтому теперь Шевченко готовится подавать апелляцию и верит в свою победу.

"За майбутнє", от которой он выдвигался, отказывается признавать такие результаты выборов. Там отмечают, что по данным нескольких экзитполов лидером гонки был именно их кандидат.

Партия жалуется, что в округах № 261030 и № 261027 где, по предварительным данным, побеждал Шевченко, выборы признаны недействительными. Однако на одном из этих участков якобы исчезли голоса за их кандидата.

Кроме того, "За майбутнє" заявляет, что окружная избирательная комиссия работала с грубыми нарушениями. В частности, там зафиксировали манипуляции с опломбированными бюллетенями.

Партия обращается в ЦИК с требованием распустить ОИК №87 и беспристрастно установить результаты выборов в этом избирательном округе,

– подытожили в "За майбутнє".

Реакция Кошулинского и "Свободы"

Руслан Кошулинский результаты голосования пока не прокомментировал. Но 30 марта подчеркивал "очевидные факты подкупа голосов, многочисленные нарушения на участках".

Тогда он требовал признать результаты выборов недействительными и объявить перевыборы.

Зато председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что его партия считает объявленные результаты промежуточных выборов в Раду сфальсифицированными.

Грязная избирательная кампания оппонентов не придала им окончательной победы. Ставленники олигархов Шевченко и Вирастюк, несмотря на миллионные ресурсы, подкуп избирателей, кампанию очернения и многочисленные нарушения законодательства на участках, не смогли одержать победу,

– написал Тягнибок.

Лидер "Свободы" требует перевыборов на округе и привлечение к ответственности виновных в "фальсификациях".

Справка. 4 апреля ЦИК обнародовала результаты обработки 100% избирательных бюллетеней. Согласно им, победу на округе №87 одержал Василий Вирастюк – 31,25%, за ним идет Шевченко – 29,69% и Кошулинский – 28,86% голосов.