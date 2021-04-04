В округе №87, что в Ивано-Франковской области, 28 марта прошли довыборы в Верховную Раду. Результаты объявили на 8 сутки после голосования.

Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% протоколов на избирательном округе №87. По официальным результатам голосования победил кандидат от "Слуги народа" Вирастюк.

Ранее В СБУ объяснили, что делали возле здания ОИК на Прикарпатье

Результаты довыборов в округе №87

Лидеры голосования на Прикарпатье:

Василий Вирастюк – 31,25%;

Александр Леонидович Шевченко – 29,69%;

Руслан Кошулинский – 28,86% голосов.

Другие кандидаты получили менее 10% голосов избирателей.

Заметим, экзит-полы прогнозировали победу Шевченко. Тогда Вирастюк был лишь на третьем месте в списке.

Проблемы с подсчетом голосов: коротко

Подсчитать голоса на этом округе не могли несколько дней.

Процесс был сначала заблокирован из-за пересчета голосов, протоколы по которым "содержали ошибки", после – из-за недостатка кворума.

30 марта Центральная избирательная комиссия на своем заседании 30 марта внесла изменения в состав окружной избирательной комиссии №87: сменила главу и трех членов.

В течение нескольких суток Дом культуры в Надворной, где заседает ОИК, окружала полиция и толпа людей: среди них сторонники и Вирастюка, и Шевченко.

Наблюдатели движения ЧЕСТНО, сообщали, что в Надворную приехал десант из "слуг народа". Нардеп Николай Тищенко, по их словам, всячески пытался сорвать подсчет голосов и вел себя, злоупотребляя должностью.

1 апреля здание, где заседает ОИК, под охрану взяла СБУ. Там объяснили: только за последние сутки правоохранители получили 4 сообщения о заминировании и 3 сообщения о захвате заложников. Все они оказались ложными.

Обратите внимание! Новые выборы на Прикарпатье провели, поэтому народный депутат Андрей Зиновьевич сложил свои полномочия. Он занял должность городского головы Надворной.

Кто боролся на Прикарпатье за место в парламенте

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 15 кандидатов в нардепы: Михаила Ноняка, Марусю Зверобой-Беленькую, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинского, Юрия Юрченко, Василия Вирастюка, Юрия Голинея, Иосифа Резеша, Руслана Деревориза, Марию Жолоб, Ивана Макара, Сергея Сивачука, Александра Леонидовича Шевченко и Александра Петровича Шевченко.

Однако Маруся Зверобой впоследствии сняла свою кандидатуру в пользу кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского.