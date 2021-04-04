Вирастюк стал новым народным депутатом: известны результаты довыборов на Прикарпатье
В округе №87, что в Ивано-Франковской области, 28 марта прошли довыборы в Верховную Раду. Результаты объявили на 8 сутки после голосования.
Источник:ЦИК
Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% протоколов на избирательном округе №87. По официальным результатам голосования победил кандидат от "Слуги народа" Вирастюк.
Ранее В СБУ объяснили, что делали возле здания ОИК на Прикарпатье
Результаты довыборов в округе №87
Лидеры голосования на Прикарпатье:
- Василий Вирастюк – 31,25%;
- Александр Леонидович Шевченко – 29,69%;
- Руслан Кошулинский – 28,86% голосов.
Другие кандидаты получили менее 10% голосов избирателей.
Заметим, экзит-полы прогнозировали победу Шевченко. Тогда Вирастюк был лишь на третьем месте в списке.
Проблемы с подсчетом голосов: коротко
- Подсчитать голоса на этом округе не могли несколько дней.
- Процесс был сначала заблокирован из-за пересчета голосов, протоколы по которым "содержали ошибки", после – из-за недостатка кворума.
- 30 марта Центральная избирательная комиссия на своем заседании 30 марта внесла изменения в состав окружной избирательной комиссии №87: сменила главу и трех членов.
- В течение нескольких суток Дом культуры в Надворной, где заседает ОИК, окружала полиция и толпа людей: среди них сторонники и Вирастюка, и Шевченко.
- Наблюдатели движения ЧЕСТНО, сообщали, что в Надворную приехал десант из "слуг народа". Нардеп Николай Тищенко, по их словам, всячески пытался сорвать подсчет голосов и вел себя, злоупотребляя должностью.
- 1 апреля здание, где заседает ОИК, под охрану взяла СБУ. Там объяснили: только за последние сутки правоохранители получили 4 сообщения о заминировании и 3 сообщения о захвате заложников. Все они оказались ложными.
Кто боролся на Прикарпатье за место в парламенте
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 15 кандидатов в нардепы: Михаила Ноняка, Марусю Зверобой-Беленькую, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинского, Юрия Юрченко, Василия Вирастюка, Юрия Голинея, Иосифа Резеша, Руслана Деревориза, Марию Жолоб, Ивана Макара, Сергея Сивачука, Александра Леонидовича Шевченко и Александра Петровича Шевченко.
Однако Маруся Зверобой впоследствии сняла свою кандидатуру в пользу кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского.
Поделиться новостью