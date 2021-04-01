Помещение Дома культуры в Надворной, где ОИК проводит подсчет голосов, утром 1 апреля окружила СБУ. Силовики за последние сутки уже получили четыре сообщения о минировании.

В Службе безопасности отмечают: в рамках своих полномочий принимают меры для недопущения дестабилизации. Поэтому вместе с полицией охраняют помещение, где заседает ОИК.

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Почему СБУ окружила здание ОИК

В пресс-службе объясняют: за последние сутки правоохранители получили 4 сообщения о минировании и 3 сообщения о захвате заложников на объектах 87 избирательного округа. Все эти сообщения были проверены и оказались ложными.

По факту заведомо ложного сообщения откроют уголовное производство.

Такие события свидетельствуют о возможных попытках дестабилизировать ситуацию вокруг выборов на 87 ОИО. В связи с этим, СБУ принято решение вместе с органами Национальной полиции обеспечивать охрану на 87 ОИО,

– говорят силовики.

СБУ отмечает, что в рамках своих полномочий будет реагировать на любые попытки нарушить закон.

Подсчет голосов на округе № 87

По состоянию на 15:35 ЦИК обработала 82,05% протоколов избирательных комиссий.

По подсчетам, сейчас лидером гонки является Василий Вирастюк от партии "Слуга народа" – у него 31,25% голосов.

На втором месте, с незначительным отрывом, – Александр Шевченко – 29,43%.

Руслан Кошулинский от "Свободы" с 28,92% голосов на третьем месте.

Напомним. Довыборы на этом округе состоялись 28 марта. Нардеп от мажоритарного округа Зиновий Андрийович сложил депутатские полномочия, потому что его осенью 2020 года избрали председателем Надворнянской ОТО. Подсчет продолжается уже третьи сутки и сопровождался скандалами, митингами и псевдоминированиями. Об этом подробнее по ссылке.