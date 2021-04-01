В СБУ объяснили, что делали возле помещения ОИК на Прикарпатье
Помещение Дома культуры в Надворной, где ОИК проводит подсчет голосов, утром 1 апреля окружила СБУ. Силовики за последние сутки уже получили четыре сообщения о минировании.
Источник:СБУ
В Службе безопасности отмечают: в рамках своих полномочий принимают меры для недопущения дестабилизации. Поэтому вместе с полицией охраняют помещение, где заседает ОИК.
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Почему СБУ окружила здание ОИК
В пресс-службе объясняют: за последние сутки правоохранители получили 4 сообщения о минировании и 3 сообщения о захвате заложников на объектах 87 избирательного округа. Все эти сообщения были проверены и оказались ложными.
По факту заведомо ложного сообщения откроют уголовное производство.
Такие события свидетельствуют о возможных попытках дестабилизировать ситуацию вокруг выборов на 87 ОИО. В связи с этим, СБУ принято решение вместе с органами Национальной полиции обеспечивать охрану на 87 ОИО,
– говорят силовики.
СБУ отмечает, что в рамках своих полномочий будет реагировать на любые попытки нарушить закон.
Подсчет голосов на округе № 87
- По состоянию на 15:35 ЦИК обработала 82,05% протоколов избирательных комиссий.
- По подсчетам, сейчас лидером гонки является Василий Вирастюк от партии "Слуга народа" – у него 31,25% голосов.
- На втором месте, с незначительным отрывом, – Александр Шевченко – 29,43%.
- Руслан Кошулинский от "Свободы" с 28,92% голосов на третьем месте.
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