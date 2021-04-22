Василя Вірастюка офіційно визнали переможцем на довиборах в Раду
ЦВК офіційно визнала Василя Вірастюка переможцем виборів на окрузі №87. Тепер висуванець від "Слуга народу" обраний народним депутатом.
Джерело:ОПОРА
Згідно з протоколом окружної виборчої комісії Вірастюк набрав 15 536 голосів виборців. Про остаточні результати голосування повідомила мережа ОПОРА в твітері.
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Які результати голосування на окрузі:
- Василь Вірастюк – "Слуга народу" – 31,25%,
- Олександр Шевченко – "За майбутнє" – 29, 69%,
- Руслан Кошулинський – "Свобода" – 28,86%.
Інші кандидати здобули менше ніж 10% голосів виборців.
Як відбулись довибори на окрузі №87
Нові вибори на Прикарпатті оголосили, оскільки нардеп від цього округу Зіновій Андрійович склав повноваження. Він обійняв посаду міського голови Надвірної. Голосування призначили на 28 березня, а результати змогли оголосити лише на 8 добу.
Підрахувати бюлетені на окрузі не могли протягом кількох днів. Спочатку процес був заблокований через перерахунок голосів, бо протоколи начебто містили помилки. Згодом вже не вистачало кворуму.
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У Надвірній відбувались заворушення
Протягом декількох діб Будинок культури в Надвірній, де засідає виборча комісія округу, оточували, як прихильники Вірастюка, так і прихильники Шевченка. У місто навіть приїхала делегація зі "Слуг народу" на чолі з Миколою Тищенком.
Під охорону приміщення довелось взяти співробітникам СБУ, адже його регулярного мінували та навіть повідомляли про захоплення заручників. Після оголошення результатів опонент Вірастюка – Шевченко позивався до суду. У більшості випадків служителі Феміди стали на сторону ОВК.
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