Вести.UA: Будет ли великий оратор с Василия Вирастюка
Василий Вирастюк объяснил, почему за него нужно голосовать на выборах. Он сказал, что иногда из спортсменов выходят политики намного лучше, чем из профессиональных юристов.
Источник:"Вести.UA" на 24 канале
Какие еще курьезные события произошли в Украине по состоянию вторник, 13 апреля – читайте дальше.
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Украинец якобы хотел завербовать русских в "Правый сектор"
В российском городе Норильск задержали гражданина Украины по подозрению в вербовке местных жителей в организацию "Правый сектор". Нашли у мужчины украинский паспорт, футболку с трезубцем и надписью "Укроп".
Тупицкий не платил за коммуналку
Главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого выселили из дома в Конча-Заспе. Это сделали из-за его долгов за коммунальные услуги.
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Ликвидация скандального ОАСК
Окружной админсуд Киева уже давно был для украинцев символом недоверия украинцев к судебной системе. Но теперь Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации скандального ОАСК.
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 13 апреля 2021 года: смотрите видео
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