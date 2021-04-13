Василий Вирастюк объяснил, почему за него нужно голосовать на выборах. Он сказал, что иногда из спортсменов выходят политики намного лучше, чем из профессиональных юристов.

Какие еще курьезные события произошли в Украине по состоянию вторник, 13 апреля – читайте дальше.

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Украинец якобы хотел завербовать русских в "Правый сектор"

В российском городе Норильск задержали гражданина Украины по подозрению в вербовке местных жителей в организацию "Правый сектор". Нашли у мужчины украинский паспорт, футболку с трезубцем и надписью "Укроп".

Тупицкий не платил за коммуналку

Главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого выселили из дома в Конча-Заспе. Это сделали из-за его долгов за коммунальные услуги.

К теме Тупицкий просит ОАСК запретить госохране не пускать его в Конституционный суд

Ликвидация скандального ОАСК

Окружной админсуд Киева уже давно был для украинцев символом недоверия украинцев к судебной системе. Но теперь Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации скандального ОАСК.

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