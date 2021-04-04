Промежуточные выборы в Раду в скандальном округе №87 победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк. Его конкурент Александр Шевченко из партии "За майбутнє" не согласен с результатами.

Шевченко сообщил, что накануне Окружной админсуд Ивано-Франковска отказал в удовлетворении его иска к Надворнянской ОИК.

К теме Вирастюк стал новым народным депутатом: известны результаты довыборов на Прикарпатье

По словам политика, судьи постановили, что решение пересчета голосов касательно участка № 261029 (Микуличин) является законным.

А значит, все что происходило на ваших глазах, тоже, по мнению Фемиды, происходило законно. Наша команда готовит апелляцию на это решение,

– отметил Шевченко.

Заметим, что председатель комиссии в селе Микуличин заявила о повреждении упаковки бюллетеней с голосами за Шевченко. Это может свидетельствовать о том, что пакет открывали, считает она.

"Борьба продолжается! Впереди – еще 2 десятка участков. Правда победит", – подытожил кандидат в народные депутаты от "За майбутнє".

Справка. ЦИК уже подсчитала 100% участковых протоколов. Вирастюка поддержали 31,25% избирателей, а Шевченко – 29,69%. Разрыв между ними – 749 голосов.

Почему округ №87 – скандальный