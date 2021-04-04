Вирастюк выиграл довыборы в Раду: его оппонент Шевченко готовит судебные иски
Промежуточные выборы в Раду в скандальном округе №87 победил кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк. Его конкурент Александр Шевченко из партии "За майбутнє" не согласен с результатами.
Источник:фейсбук Александра Шевченко
Шевченко сообщил, что накануне Окружной админсуд Ивано-Франковска отказал в удовлетворении его иска к Надворнянской ОИК.
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По словам политика, судьи постановили, что решение пересчета голосов касательно участка № 261029 (Микуличин) является законным.
А значит, все что происходило на ваших глазах, тоже, по мнению Фемиды, происходило законно. Наша команда готовит апелляцию на это решение,
– отметил Шевченко.
Заметим, что председатель комиссии в селе Микуличин заявила о повреждении упаковки бюллетеней с голосами за Шевченко. Это может свидетельствовать о том, что пакет открывали, считает она.
"Борьба продолжается! Впереди – еще 2 десятка участков. Правда победит", – подытожил кандидат в народные депутаты от "За майбутнє".
Почему округ №87 – скандальный
- Подсчитать голоса там не могли в течение нескольких дней. Сначала пришлось осуществить пересчет голосов, протоколы по которым "содержали ошибки", после – была нехватка кворума.
- В течение нескольких дней Дом культуры в Надворной, где заседала ОИК, окружали правоохранители и толпа людей. Там были как сторонники Вирастюка, так и Шевченко.
- Впоследствии в Надворную прибыли "слуги народа", среди них – нардеп Николай Тищенко. По информации движения ЧЕСТНО, он пытался сорвать подсчет голосов.
- В УИК заявили, что некоторые пакеты с голосами имели повреждения. На одном из участков якобы потеряли бюллетени. Также были проблемы с заявлениями для голосования на дому.
- В среднем на 6 избирательных участках в округе №87 зафиксировали нарушения голосования и различия в данных. Голосование признали недействительным на 5 участках.
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