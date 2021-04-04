Выборы на Прикарпатье: проблемы нашли уже на 6 участке, пришлось вызывать полицию
На участке 261029 в селе Микуличин Ивано-Франковской области обнаружили расхождения в результатах подсчета голосов в протоколе и на упаковке с бюллетенями. Это уже шестой такой участок в избирательном округе.
Источник:ОПОРА
28 марта там состоялись довыборы в Верховную Раду. Однако результаты голосования по состоянию на начало суток 4 апреля так и не объявили.
Мнение по теме Мажоритарка – большое искушение: что происходит с подсчетом голосов на Франковщине
Проблемы с бюллетенями обнаружили еще на одном участке на Прикарпатье
Окружная избирательная комиссия при пересчете бюллетеней насчитала 299 голосов за кандидата Александра Шевченко. Однако на упаковке с бюллетенями указано 402 голоса.
Речь об участке 261029 в селе Микуличин Ивано-Франковской области. Председатель комиссии заявила о повреждении упаковки бюллетеней с голосами за Шевченко. Это, по ее мнению, может свидетельствовать, что пакет открывали.
Из-за всего этого на участок вызвали полицию.
Недействительным голосование признали уже на 5 участках
На еще одном участке – 260515 – голосования признано недействительным. По подсчетам ОПОРЫ, это уже 5 такой участок. Всего там проголосовали 665 избирателей, и пересчет голосов подтвердил результаты участковой комиссии.
Однако, по словам члена ОИК от "Слуги народа", голосование признали недействительным из-за отсутствия печати на выписке из списка избирателей и дату на нем – 28 марта.
Выборы на Прикарпатье: что происходит
- 28 марта во 87 округе на Ивано-Франковщине состоялись довыборы в Верховную Раду (ранее избранный там депутат сложил мандат, потому что стал мэром Надворной).
- Лидеры текущих гонки – Василий Вирастюк со "Слуги народа", Александр Шевченко из "За будущее" и Руслан Кошулинский из "Свободы". Все они заявили о многочисленных нарушениях во время выборов.
- По состоянию на 2:00 4 апреля комиссия подсчитала 97,43% протоколов. Вирастюк имеет 31,55% голосов, Шевченко – 29,43%, а Кошулинский – 28,92%.
Поделиться новостью