На участке 261029 в селе Микуличин Ивано-Франковской области обнаружили расхождения в результатах подсчета голосов в протоколе и на упаковке с бюллетенями. Это уже шестой такой участок в избирательном округе.

28 марта там состоялись довыборы в Верховную Раду. Однако результаты голосования по состоянию на начало суток 4 апреля так и не объявили.

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Проблемы с бюллетенями обнаружили еще на одном участке на Прикарпатье

Окружная избирательная комиссия при пересчете бюллетеней насчитала 299 голосов за кандидата Александра Шевченко. Однако на упаковке с бюллетенями указано 402 голоса.

Речь об участке 261029 в селе Микуличин Ивано-Франковской области. Председатель комиссии заявила о повреждении упаковки бюллетеней с голосами за Шевченко. Это, по ее мнению, может свидетельствовать, что пакет открывали.

Из-за всего этого на участок вызвали полицию.

Недействительным голосование признали уже на 5 участках

На еще одном участке – 260515 – голосования признано недействительным. По подсчетам ОПОРЫ, это уже 5 такой участок. Всего там проголосовали 665 избирателей, и пересчет голосов подтвердил результаты участковой комиссии.

Однако, по словам члена ОИК от "Слуги народа", голосование признали недействительным из-за отсутствия печати на выписке из списка избирателей и дату на нем – 28 марта.

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