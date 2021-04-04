На дільниці 261029 у селі Микуличин Івано-Франківської області виявили розбіжності в результатах підрахунку голосів у протоколі та на пакунку з бюлетенями. Це вже шоста така дільниця у виборчому окрузі.

28 березня там відбулися довибори до Верховної Ради. Однак результати голосування станом на початок доби 4 квітня так і не оголосили.

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Проблеми з бюлетенями виявили ще на одній дільниці на Прикарпатті

Окружна виборча комісія під час перерахунку бюлетенів нарахувала 299 голосів за кандидата Олександра Шевченка. Однак на упаковці з бюлетенями вказано 402 голоси.

Мовиться про дільницю за номером 261029 у селі Микуличин Івано-Франківської області. Голова комісії заявила про пошкодження пакування бюлетенів із голосами за Шевченка. Це, на її думку, може свідчити, що пакет відкривали.

Через все це на дільницю викликали поліцію.

Недійсним голосування визнали вже на 5 дільницях

На ще одній дільниці – 260515 – голосування визнано недійсним. За підрахунками ОПОРИ, це вже 5 така дільниця. Всього там проголосували 665 виборців, і перерахунок голосів підтвердив результати дільничної комісії.

Однак, за словами члена ОВК від "Слуги народу", голосування визнали недійсним через відсутність печатки на витягу зі списку виборців та дату на ньому – 28 березня.

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