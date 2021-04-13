Отстраненный председатель КСУ Александр Тупицкий и судья Александр Касминин обратились в Окружной админсуд Киева с иском. Они хотят, чтобы суд запретил Управлению государственной охраны не допускать их в помещение Конституционного Суда.

Отстраненные судьи Конституционного суда Украины подали соответствующие иски 13 апреля.

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Что требуют отстраненные судьи

Тупицкий и Касминин хотят, чтобы суд признал противоправными действия военнослужащих УГО, которые не пускали их в помещение КСУ. Кроме того, они требуют, чтобы госохрана в дальнейшем не препятствовала им.

Также отстраненные судьи подали заявления, в которых просят обеспечить иск таким образом – запретить госохране недопускать их в Суд. В ОАСК говорят, что решают вопрос наличия правовых оснований открытия такого производства.

Обратите внимание! 13 апреля Президент Владимир Зеленский инициировал ликвидацию Окружного админсуда Киева. Соответствующий законопроект с пометкой неотложный он подал в Верховную Раду.

В чем вероятная причина исков

Работники государственной охраны 12 апреля не впустили Александра Тупицкого в помещение КСУ. Там должно было состояться заседание, которое созвал сам отстраненный судья. В частности там должны решать, уволят его с должности или нет. Впоследствии сообщили, что заседание в КСУ не состоялось.

Перед тем, 17 марта, охрана также не впустила Александра Тупицкого на спецзаседание КСУ, которое он созвал.

Коротко о деле Александра Тупицкого



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