Тупицкий просит ОАСК запретить госохране не пускать его в Конституционный суд
Отстраненный председатель КСУ Александр Тупицкий и судья Александр Касминин обратились в Окружной админсуд Киева с иском. Они хотят, чтобы суд запретил Управлению государственной охраны не допускать их в помещение Конституционного Суда.
Отстраненные судьи Конституционного суда Украины подали соответствующие иски 13 апреля.
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Что требуют отстраненные судьи
Тупицкий и Касминин хотят, чтобы суд признал противоправными действия военнослужащих УГО, которые не пускали их в помещение КСУ. Кроме того, они требуют, чтобы госохрана в дальнейшем не препятствовала им.
Также отстраненные судьи подали заявления, в которых просят обеспечить иск таким образом – запретить госохране недопускать их в Суд. В ОАСК говорят, что решают вопрос наличия правовых оснований открытия такого производства.
В чем вероятная причина исков
Работники государственной охраны 12 апреля не впустили Александра Тупицкого в помещение КСУ. Там должно было состояться заседание, которое созвал сам отстраненный судья. В частности там должны решать, уволят его с должности или нет. Впоследствии сообщили, что заседание в КСУ не состоялось.
Перед тем, 17 марта, охрана также не впустила Александра Тупицкого на спецзаседание КСУ, которое он созвал.
Коротко о деле Александра Тупицкого
- В феврале 2021 года президент Зеленский снова отстранил Александра Тупицкого от должности главы КСУ.
- В конце марта Владимир Зеленский отменил указ от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины. Тогда же он отменил указ о назначении судьей КСУ Александра Касминина.
- Перед тем, 19 января, ГБР сообщило Тупицкому о подозрении. Ему инкриминируют дачу ложных показаний и подкуп свидетеля. Впоследствии в ГБР открыло еще одно уголовное производство за вероятное совершение Тупицким самоуправства.
- Впоследствии появилась информация, что за время, когда отстраненный судья не ходил в КСУ и вероятно работал дистанционно, он получал зарплату.
- 8 апреля в КСУ поступило представление от 49 нардепов относительно обжалования указа Зеленского относительно отстранения Тупицкого и освобождения Касминина.
- Сам Александр Тупицкий постоянно не является на заседание суда. 7 апреля он заявил, что не пришел в суд из-за того, что его маме якобы стало плохо.
Главное об Александре Тупицком / Инфографика 24 канала
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