Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил назначение на должность судей Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина. Несмотря на то, что КСУ успел оконфузиться и загнать Украину в конституционный кризис, указ Зеленского имеет определенные пробелы.

Мы расспросили юристов и адвокатов о том, действительно ли президент мог уволить судью КСУ просто отменив старый указ и есть ли у такого решения юридическая сила.

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Что говорят эксперты

27 марта Владимир Зеленский отменил указ беглого президента Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного Суда Украины.

Эксперты говорят, что вопрос о том, является ли такой указ президента законным и может ли судья КСУ быть уволенным с должности по такой процедуре, довольно спорный.

Алина Демчик, юрист TIHISHVILI Law Firm, отметила, чтобы рассмотреть этот вопрос, необходимо обратиться именно к толкованию главного закона и других законодательных актов. Она добавила, что в новом указе президента речь не идет об увольнении судьи, а только об отмене указа, то есть, с правовой точки зрения, это не означает, что с изданием такого указа судья будет лишен права занимать должность Председателя Конституционного Суда Украины.

В соответствии с ЗУ "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)" от 2 июня 2016 года, президент имеет право назначать судью КСУ на должность, но на этом его полномочия ограничиваются. Поэтому указ сам по себе корректнее оценивать как основание для увольнения, а не само увольнение. Ведь решение об увольнении с должности судьи КСУ принимает только Конституционный Суд на специальном пленарном заседании судей и принимает его по меньшей мере двумя третями от его конституционного состава.

По этому поводу вполне законным и логичным по хронологии развития событий является распоряжение Александра Тупицкого о созыве специального пленарного заседания судей КСУ. На повестке дня всего лишь один вопрос – увольнение с должности судьи Тупицкого в связи с изданием указа президента,

– говорит Демчик.

Максим Колдоба, адвокат, партнер ASA Group, говорит, что все же по сути данный указ, по мнению главы государства, является актом увольнения Тупицкого с должности судьи КСУ, но является ли такое решение законным – вопрос неоднозначный.

Основанием для прекращения полномочий судьи КСУ является окончание срока его полномочий, достижение судьей 70-летнего возраста, прекращение гражданства Украины, признание его безвестно отсутствующим или объявление умершим, признание недееспособным или ограниченно дееспособным, вступление в законную силу приговора в отношении судьи за совершение им уголовного преступления, а также в случае смерти.

Исходя из вышеизложенного следует вывод, что указ президента от 27 марта 2021 года № 124/2021 об отмене указа о назначении Александра Тупицкого судьей КСУ является таким, что противоречит Конституции Украины и Закону Украины "О Конституционном суде Украины",

– пояснил Колдоба.

Он добавил, что указ президента о назначении судьи КСУ является актом индивидуального действия и исчерпывает свою силу после получения судьей полномочий, а именно после принятия присяги судьи. Адвокат отметил, что указ президента Украины от 27 марта 2021 года № 124/2021 об отмене указа о назначении Александра Тупицкого судьей КСУ является ничтожным и не несет за собой никаких правовых последствий.

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