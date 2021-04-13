Відсторонений голова КСУ Олександр Тупицький та суддя Олександр Касмінін звернулись до Окружного адмінсуду міста Києва з позовом. Вони хочуть, щоб суд заборонив Управлінню державної охорони не допускати їх в приміщення Конституційного Суду.

Відсторонені судді Конституційного суду України подали відповідні позови 13 квітня.

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Що вимагають відсторонені судді

Тупицький та Касмінін хочуть, аби суд визнав протиправними дії військовослужбовців УДО, які не пускали їх до приміщення КСУ. Окрім того, вони вимагають, аби держохорона надалі не перешкоджала їм.

Також відсторонені судді подали заяви, в яких просять забезпечити позов таким чином – заборони держохороні недопускати їх до Суду. В ОАСК кажуть, що вирішують питання наявності правових підстав відкриття такого провадження.

Зверніть увагу! 13 квітня президент Володимир Зеленський ініціював ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. Відповідний законопроєкт з позначкою невідкладний він подав до Верховної Ради.

У чому ймовірна причина позовів

Працівники державної охорони 12 квітня не впустили Олександра Тупицького у приміщення КСУ. Там мало відбутись засідання, яке скликав сам відсторонений суддя. Зокрема там мали вирішувати, звільнять його з посади чи ні. Згодом повідомили, що засідання в КСУ не відбулось.

Перед тим, 17 березня, охорона також не впустила Олександра Тупицького на спецзасідання КСУ, яке він скликав.

Коротко про справу Олександра Тупицького



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