У Конституційному суді так і не відбулося спеціальне пленарне засідання, під час якого мали вирішувати долю відстороненого глави КСУ Олександра Тупицького.

Під час спецзібрання 12 квітня планували розглянути указ Володимира Зеленського про звільнення Олександра Тупицького й Олександра Касмініна з посад суддів Конституційного суду.

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За інформацією Укрінформу, який посилається на поінформоване джерело, засідання не було, через те, що частина суддів не з'явилася.

Натомість співрозмовник агентства повідомив, що сьогодні пройшла зустріч суддів з представником президента у КСУ Федором Веніславським.

Веніславський заперечив зустріч

Зі свого боку він заперечив факт зустрічі з суддями Конституційного суду 12 квітня.

Я сьогодні у суді не перебував. Я там часто буваю, у мене там є робочий кабінет, але сьогодні в суді не був. З суддями в КС не зустрічався,

– сказав Федір Веніславський.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський спершу відсторонив Тупицького з посади глави КСУ до 28 березня. Пізніше скасував указ про призначення суддею КСУ, який видав Янукович. Однак наразі Конституційний суд відкрив справу щодо оскарження цього рішення.

Працівники державної охорони 12 квітня не пустили відстороненого главу КСУ Олександра Тупицького на спеціальне пленарне засідання суду.

На вході до КСУ між Тупицьким та охоронцем відбулася розмова, під час якої останній відмовився коментувати причини недопуску.

Що відомо про Олександра Тупицького / Інфографіка 24 каналу