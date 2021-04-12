В Конституционном суде не состоялось специальное пленарное заседание, в ходе которого должны были решать судьбу отстраненного главы КСУ Александра Тупицкого.

Во время спецсобранияь12 апреля планировали рассмотреть указ Владимира Зеленского об увольнении Александра Тупицкого и Александра Касминина с должностей судей Конституционного суда.

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По информации Укринформа, который ссылается на информированный источник, заседания не было, потому что часть судей не появилась.

Зато собеседник агентства сообщил, что сегодня прошла встреча судей с представителем президента в КСУ Федором Вениславским.

Вениславский опроверг встречу

Со своей стороны он отрицает факт встречи с судьями Конституционного суда 12 апреля.

Я сегодня в суде не находился. Я там часто бываю, у меня там есть рабочий кабинет, но сегодня в суде не было. С судьями в КС не встречался,

– сказал Федор Вениславский.

Обратите внимание! Владимир Зеленский сначала отстранил Тупицкого с должности главы КСУ до 28 марта. Позже отменил указ о назначении судьей КСУ, который выдал Янукович. Однако пока Конституционный суд открыл дело об обжаловании этого решения.

Работники государственной охраны 12 апреля не пустили отстраненного главу КСУ Александра Тупицкого на специальное пленарное заседание суда.

На входе в КСУ между Тупицким и охранником состоялся разговор, в ходе которого последний отказался комментировать причины недопуска.



Что известно об Александре Тупицком / Инфографика 24 канала