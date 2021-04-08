49 нардепів в КСУ оскаржують указ Зеленського про відсторонення Тупицького
До Конституційного Суду надійшло подання 49 нардепів щодо оскарження указу Зеленського. Йдеться про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького і звільнення Олександра Касмініна.
Джерело:сайт КСУ
Нардепи оскаржують указ Зеленського щодо Тупицького
Група народних депутатів хоче оскаржити конституційність указів президента України про відсторонення з посади Тупицького та про звільнення з посади Тупицького та Касмініна.
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У зверненні вони зазначають: до політики Януковича і зокрема того, як він призначав суддів у КСУ є чимало питань. Однак, звільняти суддів Конституційного суду треба лише в законний спосіб.
... єдиний можливий механізм припинення повноважень судді Конституційного Суду України або звільнення його з посади визначений Конституцією України. Будь-які інші публічно-владні рішення призводять до порушення суддівських гарантій, – зазначають нардепи.
Відповідний текст звернення вже оприлюднили на сайті КСУ.
Хто підписав конституційне подання до КСУ
Усього до оскарження долучилися 49 народних депутатів. В основному це представники "Батьківщини" і "Європейської Солідарності". Так, у документі є підписи:
- Юлії Тимошенко,
- Сергія Власенка,
- Валентина Наливайченка,
- Яни Зінкевич,
- Володимира Ар'єва,
- Іванни Климпуш-Цинцадзе,
- Ірини Геращенко,
- Олексія Гончаренка та інших.
Справа Тупицького: коротко
- 19 січня ДБР повідомило Олександру Тупицькому про підозру.
- Голові КСУ інкримінують надання неправдивих свідчень та підкуп свідка.
- Згодом у ДБР відкрили ще одне кримінальне провадження за вчинення Тупицьким самоправства.
- Володимир Зеленський спершу відсторонив Тупицького з посади глави КСУ до 28 березня.
- Пізніше скасував указ про призначення Тупицького суддею КСУ.
- Обрати запобіжний захід Тупицькому має Печерський райсуд. Але регулярно ігнорує судові засідання.
- Наприклад, 7 квітня заявив, що його мамі стало зле, тому він не прийшов.
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