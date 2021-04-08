До Конституційного Суду надійшло подання 49 нардепів щодо оскарження указу Зеленського. Йдеться про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького і звільнення Олександра Касмініна.

Нардепи оскаржують указ Зеленського щодо Тупицького

Група народних депутатів хоче оскаржити конституційність указів президента України про відсторонення з посади Тупицького та про звільнення з посади Тупицького та Касмініна.

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У зверненні вони зазначають: до політики Януковича і зокрема того, як він призначав суддів у КСУ є чимало питань. Однак, звільняти суддів Конституційного суду треба лише в законний спосіб.

... єдиний можливий механізм припинення повноважень судді Конституційного Суду України або звільнення його з посади визначений Конституцією України. Будь-які інші публічно-владні рішення призводять до порушення суддівських гарантій, – зазначають нардепи.

Відповідний текст звернення вже оприлюднили на сайті КСУ.

Важливо! Ще 6 квітня у Верховному Суді відкрили провадження у справі про оскарження указу президента Володимира Зеленського. Позови Тупицького та Касмініна надійшли до суду за тиждень до того.

Хто підписав конституційне подання до КСУ

Усього до оскарження долучилися 49 народних депутатів. В основному це представники "Батьківщини" і "Європейської Солідарності". Так, у документі є підписи:

Юлії Тимошенко,

Сергія Власенка,

Валентина Наливайченка,

Яни Зінкевич,

Володимира Ар'єва,

Іванни Климпуш-Цинцадзе,

Ірини Геращенко,

Олексія Гончаренка та інших.

Справа Тупицького: коротко



Хто такий суддя Тупицький / Інфографіка 24 каналу