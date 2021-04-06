У Верховному Суді відкрили провадження у справі про оскарження указу президента Володимира Зеленського. Мовиться про рішення українського лідера, яким він раніше скасував призначення суддів КСУ.

Відповідний позов до суду подали Олександр Тупицький та Олександр Касмінін. Реєстраційний номер справи – №9901/96/21

​Важливо Тупицький у суді оскаржує указ Зеленського про скасування свого призначення суддею КСУ

Як зазначили у пресслужбі Верховного Суду, розгляд справи за позовом суддів КСУ призначили на 29 квітня 2021 року. Засідання заплановані на 10:00 і 11:00.

Відомо, що позови Тупицького та Касмініна надійшли до суду ще 29 березня. Тобто за 2 дні після того, як президент Зеленський підписав указ, яким скасував їхнє призначення суддями КСУ.

Про який указ мовиться

27 березня Володимир Зеленський скасував указ Віктора Януковича від 14 травня 2014 року. Цим указом президент-втікач призначив Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.

Представник Володимира Зеленського в КСУ Федір Веніславський запевнив, що це рішення є законним і виданим в рамках повноважень президента.

Зверніть увагу! В указі, зокрема, наголошується, що "узурпація влади у 2010 – 2014 роках Віктором Януковичем призвела до підриву основ національної безпеки й оборони України, порушення прав і свобод людини. А окремі судді КСУ, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України".

Раніше, коментуючи скасування указів щодо суддів КСУ, глава держави підкреслив, що Тупицький та Касмінін можуть "відправлятися на заслужений відпочинок".