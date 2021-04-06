Верховний Суд відкрив провадження про оскарження указу Зеленського щодо суддів КСУ
У Верховному Суді відкрили провадження у справі про оскарження указу президента Володимира Зеленського. Мовиться про рішення українського лідера, яким він раніше скасував призначення суддів КСУ.
Джерело:пресслужба Верховного Суду
Відповідний позов до суду подали Олександр Тупицький та Олександр Касмінін. Реєстраційний номер справи – №9901/96/21
Важливо Тупицький у суді оскаржує указ Зеленського про скасування свого призначення суддею КСУ
Як зазначили у пресслужбі Верховного Суду, розгляд справи за позовом суддів КСУ призначили на 29 квітня 2021 року. Засідання заплановані на 10:00 і 11:00.
Відомо, що позови Тупицького та Касмініна надійшли до суду ще 29 березня. Тобто за 2 дні після того, як президент Зеленський підписав указ, яким скасував їхнє призначення суддями КСУ.
Про який указ мовиться
- 27 березня Володимир Зеленський скасував указ Віктора Януковича від 14 травня 2014 року. Цим указом президент-втікач призначив Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ.
- Представник Володимира Зеленського в КСУ Федір Веніславський запевнив, що це рішення є законним і виданим в рамках повноважень президента.
Раніше, коментуючи скасування указів щодо суддів КСУ, глава держави підкреслив, що Тупицький та Касмінін можуть "відправлятися на заслужений відпочинок".
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