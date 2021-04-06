В Верховном суде открыли производство по делу об обжаловании указа президента Владимира Зеленского. Речь идет о решении украинского лидера, которым он ранее отменил назначение судей КСУ.

Соответствующий иск в суд подали Александр Тупицкий и Александр Касминин. Регистрационный номер дела – №9901/96/21

​Важно Тупицкий в суде оспаривает указ Зеленского об отмене своего назначения судьей КСУ

Как отметили в пресс-службе Верховного суда, рассмотрение дела по иску судей КСУ назначили на 29 апреля 2021 года. Заседания запланированы на 10:00 и 11:00.

Известно, что иски Тупицкого и Касминина поступили в суд еще 29 марта. То есть через 2 дня после того, как президент Зеленский подписал указ, которым отменил их назначение судьями КСУ.

О каком указе говорится

27 марта Владимир Зеленский отменил указ Виктора Януковича от 14 мая 2014 года. Этим указом беглый президент назначил Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Представитель Владимира Зеленского в КСУ Федор Вениславский заверил, что это решение является законным и выданным в рамках полномочий президента.

Обратите внимание! В указе, в частности, отмечается, что "узурпация власти в 2010 – 2014 годах Виктором Януковичем привела к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, нарушения прав и свобод человека. А отдельные судьи КСУ, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины".

Ранее, комментируя отмену указов в отношении судей КСУ, глава государства подчеркнул, что Тупицкий и Касминин "могут отправляться на заслуженный отдых".