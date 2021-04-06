Верховный суд открыл производство об обжаловании указа Зеленского в отношении судей КСУ
В Верховном суде открыли производство по делу об обжаловании указа президента Владимира Зеленского. Речь идет о решении украинского лидера, которым он ранее отменил назначение судей КСУ.
Источник:пресс-служба Верховного суда
Соответствующий иск в суд подали Александр Тупицкий и Александр Касминин. Регистрационный номер дела – №9901/96/21
Важно Тупицкий в суде оспаривает указ Зеленского об отмене своего назначения судьей КСУ
Как отметили в пресс-службе Верховного суда, рассмотрение дела по иску судей КСУ назначили на 29 апреля 2021 года. Заседания запланированы на 10:00 и 11:00.
Известно, что иски Тупицкого и Касминина поступили в суд еще 29 марта. То есть через 2 дня после того, как президент Зеленский подписал указ, которым отменил их назначение судьями КСУ.
О каком указе говорится
- 27 марта Владимир Зеленский отменил указ Виктора Януковича от 14 мая 2014 года. Этим указом беглый президент назначил Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.
- Представитель Владимира Зеленского в КСУ Федор Вениславский заверил, что это решение является законным и выданным в рамках полномочий президента.
Ранее, комментируя отмену указов в отношении судей КСУ, глава государства подчеркнул, что Тупицкий и Касминин "могут отправляться на заслуженный отдых".
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