В Конституционный суд поступило представление 49 нардепов об обжаловании указа Зеленского. Речь идет об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого и увольнении Александра Касминина.

Нардепы оспаривают указ Зеленского относительно Тупицкого

Группа народных депутатов хочет обжаловать конституционность указов президента Украины об отстранении от должности Тупицкого и об увольнении с должности Тупицкого и Касминина.

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В обращении они отмечают: к политике Януковича и в частности того, как он назначал судей в КСУ есть немало вопросов. Однако, увольнять судей Конституционного суда надо только законным способом.

... единственный возможный механизм прекращения полномочий судьи Конституционного Суда Украины или увольнения его с должности определен Конституцией Украины. Любые иные публично-властные решения приводят к нарушению судейских гарантий, – отмечают нардепы.

Соответствующий текст обращения уже обнародовали на сайте КСУ.

Важно! Еще 6 апреля в Верховном Суде открыли производство по делу об обжаловании указа президента Владимира Зеленского. Иски Тупицкого и Касминина поступили в суд за неделю до того.

Кто подписал конституционное представление в КСУ

Всего к обжалованию присоединились 49 народных депутатов. В основном это представители "Батькивщины" и "Европейской Солидарности". Так, в документе есть подписи:

Юлии Тимошенко,

Сергея Власенко,

Валентина Наливайченко,

Яны Зинкевич,

Владимира Арьева,

Иванны Климпуш-Цинцадзе,

Ирины Геращенко,

Алексея Гончаренко и других.

Дело Тупицкого: коротко



Кто такой судья Тупицкий / инфографика 24 канала