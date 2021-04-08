49 нардепов в КСУ оспаривают указ Зеленского об отстранении Тупицкого
В Конституционный суд поступило представление 49 нардепов об обжаловании указа Зеленского. Речь идет об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого и увольнении Александра Касминина.
Источник:сайт КСУ
Нардепы оспаривают указ Зеленского относительно Тупицкого
Группа народных депутатов хочет обжаловать конституционность указов президента Украины об отстранении от должности Тупицкого и об увольнении с должности Тупицкого и Касминина.
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В обращении они отмечают: к политике Януковича и в частности того, как он назначал судей в КСУ есть немало вопросов. Однако, увольнять судей Конституционного суда надо только законным способом.
... единственный возможный механизм прекращения полномочий судьи Конституционного Суда Украины или увольнения его с должности определен Конституцией Украины. Любые иные публично-властные решения приводят к нарушению судейских гарантий, – отмечают нардепы.
Соответствующий текст обращения уже обнародовали на сайте КСУ.
Кто подписал конституционное представление в КСУ
Всего к обжалованию присоединились 49 народных депутатов. В основном это представители "Батькивщины" и "Европейской Солидарности". Так, в документе есть подписи:
- Юлии Тимошенко,
- Сергея Власенко,
- Валентина Наливайченко,
- Яны Зинкевич,
- Владимира Арьева,
- Иванны Климпуш-Цинцадзе,
- Ирины Геращенко,
- Алексея Гончаренко и других.
Дело Тупицкого: коротко
- 19 января ГБР сообщило Александру Тупицкому о подозрении.
- Председателю КСУ инкриминируют дачу ложных показаний и подкуп свидетеля.
- Впоследствии в ГБР открыли еще одно уголовное производство за совершение Тупицким самоуправства.
- Владимир Зеленский сначала отстранил Тупицкого от должности главы КСУ до 28 марта.
- Позже отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ.
- Избрать меру пресечения Тупицкому должен Печерский райсуд. Но регулярно игнорирует судебные заседания.
- Например, 7 апреля заявил, что его маме стало плохо, поэтому он не пришел.
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